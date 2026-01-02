İşçilerin eylem yaptığı sırada yurt dışına tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kendini savunurken yine pot kırdı.

Söz konusu tatilin çok önceden planlanmış olduğunu söyleyen Başkan Duman, işçilerin eylemine yönelik bir tepki olarak algılanmaması gerektiğini ileri sürdü.

Son iki yıldır yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirten Başkan Duman “Ben de insanım ve tatil de tamamen insani bir durumdur. Tatile çıkmadan önce, yokluğum süresince iş ve işlemlerin aksamaması için gerekli görevlendirmeleri yaptık, maaş ödemeleriyle ilgili planlamalar tamamlandı” dedi.

Bu arada, dün bir gelişme oldu ve büyük tepkiler alan Başkan Duman’ın talimatıyla eylem yapan işçilerin sosyal hak ve maaş ödemelerinin hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Söz konusu gelişmenin, tepkilerin ardından yaşanması dikkat çekti.

