Fenerbahçe'yi Süper Lig'de mağlup eden Fatih Karagümrük, 67 yıl sonra rakibine karşı ligde galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Karagümrük, müsabakadan 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1. dakikada dakikada Serginho'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

1959'DAN SONRA İLK GALİBİYET

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

