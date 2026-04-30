Galatasaray'a milli golcü: Icardi'nin halefi Süper Lig'de bulundu
Galatasaray'ın, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'ye veda edeceği; Arjantinli yıldızın yerine A Milli Takım forması da giyen RAMS Başakşehir’in 23 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katacağı konuşuluyor.
- Sarı-kırmızılılar, 26'ncı Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçti ve transfer çalışmalarına başladı.
- Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek Mauro Icardi'ye veda edecek.
- Arjantinli yıldızın yerine geçecek isim olarak Bertuğ Yıldırım belirlendi.
- Bertuğ, RAMS Başakşehir'de kısıtlı süreler almasına rağmen 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- Başakşehir, Bertuğ Yıldırım'ın bonservisini Rennes'den 2,2 milyon euroya almıştı.
- Bertuğ Yıldırım'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken aradaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, üst üste 4'üncü Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
KISTLI SÜREDE 7 GOL, 2 ASİST
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek Mauro Icardi'ye veda edecek. Arjantinli yıldızın yerine geçecek isim de belirlendi. 2023 yılında 5,4 milyon euroya Rennes'e giden, sezon başında Fransa'dan RAMS Başakşehir'e gelen Bertuğ Yıldırım, kısıtlı süreler (723 dakika) almasına rağmen 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi ve sarı-kırmızılıların transfer listesine girdi.
2,2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Galatasaray, A Milli Takım'da 5 maçta 2 gol kaydeden Bertuğ'un bonservisini Rennes'den 2,2 milyon euro karşılığında alan Başakşehir'in sezon sonunda kapısını çalacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki forvet, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.