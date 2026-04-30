Galatasaray'ın, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'ye veda edeceği; Arjantinli yıldızın yerine A Milli Takım forması da giyen RAMS Başakşehir’in 23 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katacağı konuşuluyor.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken aradaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, üst üste 4'üncü Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, bu sezon beklentileri karşılayamadı.

KISTLI SÜREDE 7 GOL, 2 ASİST

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek Mauro Icardi'ye veda edecek. Arjantinli yıldızın yerine geçecek isim de belirlendi. 2023 yılında 5,4 milyon euroya Rennes'e giden, sezon başında Fransa'dan RAMS Başakşehir'e gelen Bertuğ Yıldırım, kısıtlı süreler (723 dakika) almasına rağmen 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi ve sarı-kırmızılıların transfer listesine girdi.

Başakşehir'in 2,2 milyon euroya bonservisini aldığı Bertuğ'un sonraki satışının yüzde 15'i Rennes'e gidecek.

2,2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, A Milli Takım'da 5 maçta 2 gol kaydeden Bertuğ'un bonservisini Rennes'den 2,2 milyon euro karşılığında alan Başakşehir'in sezon sonunda kapısını çalacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki forvet, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

