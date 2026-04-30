Süper Lig'de en yakın takipçisine 7 puan fark atarak koşar adım üst üste dördüncü şampiyonluğa giden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira gelişmesi yaşandı.

Transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz’ın izleyeni çoktu. İşte o kulüplerden birisi de Fransız ekibi Monaco. Ancak sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu da düşünerek çok iyi bir kontrat ve kariyerinde basamak atlatacak kulüp olmadığı sürece ayrılık vizesi verme taraftarı değil.

TORREİRA’NIN GÖNÜL YARASI

Sarı kırmızılıların orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira yol ayrımında. Ancak bunun sebebi biraz da duygusal. Kız arkadaşı Devrim Özkan’dan ayrılan ve gönül yarası yaşayan Uruguaylı isim henüz bu durumu atlatabilmiş değil ve o sebeple sezon sonunda teklifleri değerlendirmeye alabilir.

Lucas Torreira

SACHA BOEY MALİYETE BAĞLI

Galatasaray’ın rekor ücretle Bayern Münih’e satıp devre arasında kiralık olarak aldığı Sacha Boey konusunda tavır belli. Ocak ayında 10 milyon avro gibi bir rakama bonservisinin yeniden alınma ihtimali bulunan ancak kiralamayı tercih eden sarı kırmızılılar, Fransız yıldızla devam etmeyi düşünmüyor. Eğer bonservis bedeli 4-5 milyon avro bandında bir seviyeye indirilirse, o zaman Alman ekibiyle masaya oturulacak.

