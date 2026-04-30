Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, F.Bahçe derbisi sonrası “İki gün izin” talebinde bulunan öğrencilerine “Daha şampiyon olmadık, ciddiyetimizi korumak zorundayız. Samsun maçını kazanın 3 gün izin vereyim” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da keyifler yerinde ve üst üste dördüncü şampiyonluk için gün sayılıyor. Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında yaşanan bir gelişme ise teknik direktör Okan Buruk’un olaya ne kadar temkinli ve ayakları yere sağlam basan bir anlayış içerisinde olduğunu gösteriyor. 3-0’lık zafer sonrası başkan Dursun Özbek, takımı ve teknik ekibi kutlayıp primin de 5 milyon avro olduğunu açıklamıştı. Oyuncularla Buruk arasında da “izin” konuşmasının yaşandığı öğrenildi.

YÖNETİM DE TEMKİNLİ

Büyük sevinç yaşayan sarı kırmızılı oyuncular, Okan Buruk’tan iki gün izin istedi. Ancak Buruk “Daha şampiyon olmadık, ciddiyeti korumak zorundayız. Samsunspor maçını kazanın 3 gün izin vereyim” şeklinde karşılık verdi. Yönetim de şampiyonluğun garantilenmemesi sebebiyle kutlama ve benzeri programlarla ilgili resmî bir açıklama ve girişimde bulunmadı. Her şey takımın konsantrasyonunun bozulmaması ve rehavet havasının oluşmaması adına Samsunspor maçı sonrasına bırakıldı.

