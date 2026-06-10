Kılıçdaroğlu disiplin kılıcını çekti! İşte ihraç edilmesi beklenen isimler
CHP'de bugün yapılacak kritik MYK toplantısı öncesi kulisler hareketlendi. Gürsel Tekin'in "İhraçlar gündeme gelebilir" açıklamasının ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, disiplin sürecinde adı geçebilecek isimleri sıraladı.
- Toplantıda ihraçların da gündeme gelebileceği belirtildi.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun disiplin kılıcını çektiği ve partide iki başlı bir görüntüye izin verilmeyeceği ifade edildi.
- Kurultay davasında adı geçen isimlerin disiplin sürecinde öne çıkabileceği, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun birinci sırada olduğu belirtildi.
- Metinde ihraç edileceği iddia edilen bazı isimler ve unvanları sıralandı.
CHP'de gözler bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi. Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, partide son dönemde yaşanan gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
"KILIÇDAROĞLU DİSİPLİN KILICINI ÇEKTİ"
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Toplantıda ihraçlar da gündeme gelebilir" dedi. Bu açıklamanın ardından söz alan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise olası ihraç süreçlerine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Atik, "Kılıçdaroğlu artık disiplin kılıcını çekti. CHP'de 2 başlı bir görüntüye izin verilmeyecek" dedi.
Kurultay davasında adı geçen isimlerin disiplin sürecinde öne çıkabileceğini savunan Atik, "Birinci sırada İmamoğlu var" ifadelerini kullanarak, ihraç edilmesi beklenen isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Atik'in ihraç edilecekler arasında yer aldığını iddia ettiği isimler şöyle:
|İsim
|Unvan
|Ekrem İmamoğlu
|Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
|Cemil Tugay
|İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
|Rıza Akpolat
|Eski Beşiktaş Belediye Başkanı
|Özgür Çelik
|Nihat Yeşiltaş
|CHP Bursa İl Başkanı
|Özgen Nama
|CHP Sancaktepe İlçe Başkanı
|Metin Güzelkaya
|CHP Bitlis İl Başkanı
|Baki Aydöner
|Mehmet Kılıçaslan
|CHP Mardin İl Başkanı
|Hüseyin Yaşar
|Serhat Can Eş
|CHP Erzurum İl Başkanı
|Özgür Özel
|CHP Milletvekili
|Enser Aytekin
|CHP Balıkesir Milletvekili
|Ali Mahir Başarır
|CHP Mersin Milletvekili
|Gökhan Günaydın
|CHP İstanbul Milletvekili
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|CHP Bursa Milletvekili
|Özgür Karabat
|CHP İstanbul Milletvekili
|Umut Akdoğan
|CHP Ankara Milletvekili
|Veli Ağbaba
|CHP Malatya Milletvekili
|Turan Taşkın Özer
|CHP İstanbul Milletvekili