Benfica'dan Teknik Direktör Jose Mourinho'yu transfer eden İspanyol devi Real Madrid, Portekiz ekibine 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e resmen döndü.

PORTEKİZ EKİBİ VEDA ETTİ

Benfica, Jose Mourinho'ya emekleri için teşekkür etti ve yeni kariyerinde başarı diledi.

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LALİGA VE KRAL KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Mourinho yönetimindeki Benfica, bu sezon ligi 3. sırada tamamlarken UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Real Madrid’e elendi. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli teknik adam, görev yaptığı dönemde 178 maçta 2,3 puan ortalaması yakalamıştı.

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