Türkiye Gazetesi
Jose Mourinho resmen geri döndü: 15 milyon avro ödenecek
Benfica'dan Teknik Direktör Jose Mourinho'yu transfer eden İspanyol devi Real Madrid, Portekiz ekibine 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Özetle DinleJose Mourinho resmen geri döndü: 15 milyon avro öd...
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Spor az önce
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e resmen dönmüştür.
- Benfica, Jose Mourinho'ya emekleri için teşekkür edip yeni kariyerinde başarı dilemiştir.
- Mourinho yönetimindeki Benfica, bu sezon ligi 3. sırada tamamlamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmiştir.
- Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve bu dönemde LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.
- Deneyimli teknik adam, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde 178 maçta 2,3 puan ortalaması yakalamıştır.
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Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e resmen döndü.
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Benfica, Jose Mourinho'ya emekleri için teşekkür etti ve yeni kariyerinde başarı diledi.
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Mourinho yönetimindeki Benfica, bu sezon ligi 3. sırada tamamlarken UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Real Madrid’e elendi. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli teknik adam, görev yaptığı dönemde 178 maçta 2,3 puan ortalaması yakalamıştı.
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