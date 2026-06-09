İspanyol devi Real Madrid, Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Real Madrid, Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile teknik direktörlük görevine son verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada altyapı akademisinden başlayarak kulübe bağlılığı ve profesyonelliğine dikkat çekilirken emekleri için teşekkür edildi.

Ocak ayında göreve gelen Arbeloa, tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken bu süreçte 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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