İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek yeni e-Ticaret düzenlemeleri; sahte indirimlerden sosyal medyadaki gizli reklamlara, yasa dışı bahis tanıtımlarından yapay zekâ ile üretilen aldatıcı içeriklere kadar pek çok alana sıkı kurallar getiriyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yeni dönemde indirim veya başka bir avantaj sağlayan kampanyaların belirli şartlara bağlandığı reklamların, artık doğrudan indirimli satış reklamlarına uygulanan kurallara tabi olacağını belirtti.

Çevikoğlu “İndirimli satış reklamlarında, indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Aynı zamanda, sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında, herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, söz konusu paylaşımlarda ‘reklam’ veya ‘tanıtım’ ibarelerinin kullanılması zorunlu hâle getirildi” dedi.

İnternette 'aldatıcı indirim'lere son! E-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor

Çevikoğlu, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının genişletildiğine dikkati çekerek, yasa dışı şans oyunlarının da yasak kapsamına alındığını, söz konusu düzenlemelerle tüketicilerin daha etkin korunmasının sağlanacağını bildirdi.

Tüketicileri yanıltan ve haksız rekabete yol açan reklam ve ticari uygulamalara karşı yoğun ve yaygın denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu “Tüketici şikâyetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak” ifadelerini kullandı.

İnternette 'aldatıcı indirim'lere son! E-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor

Yapay zekâyla oluşturulan reklamlara getirilen düzenlemeyle ilgili bilgi veren Çevikoğlu, reklamlarda yapay zekâ teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi hâlinde, bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesinin zorunlu tutulduğunu kaydetti.

İNTERNET KESİNTİSİ AYIPLI MAL SAYILDI

İzmir’de Tüketici Hakem Heyeti, internet hizmetinde yaşadığı uzun süreli kesinti ve bağlantı problemleri sebebiyle aboneliğini sonlandıran tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ, internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikâyeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı. Bu kapsamda firmanın talep ettiği 4 bin 211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici, ücretin iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Firma ise internet hizmetinin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sunulduğunu, altyapı arızalarına doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması sebebiyle tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü. Başvuruyu inceleyen Hakem Heyeti yaşanan internet kesintilerinin “ayıplı hizmet” hükmünde olduğuna karar vererek cayma bedelinin iadesine hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası