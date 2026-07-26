Türk şekerleme ve pastacılık sektörü özellikle güçlü kültürel arka plan ile uluslararası pazarlarda önemli bir marka değeri hâline gelirken, sektör bu defa da yıllık 50 milyar doların üzerinde hacme sahip olan ABD pazarından daha fazla pay almayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ihracat sektörü tarafından hazırlanan ABD Pazarına Giriş Strateji Raporu’nda, ABD şekerleme ve pastacılık pazarının yalnızca ekonomik büyüklüğü sebebiyle değil; aynı zamanda tüketici alışkanlıklarının hızla değişmesi, global trendlerin etkisi ve genç kuşakların tüketim gücü nedeniyle Türkiye için kritik bir stratejik fırsat alanı sunduğu belirtildi.

ABD’ye tatlı çıkarma! 50 milyar dolarlık pazar için yeni strateji hazır

Hedef kitle analizlerinin de yer aldığı raporda, ‘Sweet Türkiye’ markası ile ABD pazarında Türkiye’nin tatlı kültürünün ön plana çıkarılmasına ilişkin öneriler bulunuyor. Sweet Türkiye markası ile Türkiye’nin tatlı kültürünü modern bir marka anlatısı ile küresel pazarlara taşımanın amaçlandığı ifade ediliyor.

ABD’ye tatlı çıkarma! 50 milyar dolarlık pazar için yeni strateji hazır

Raporda, farklılaşma potansiyeli daha yüksek olan etnik tatlar, prestijli ürünler ve modernize edilmiş Türk tatlıları kategorilerine odaklanmasının stratejik açıdan daha verimli olacağı belirtiliyor. Bu yaklaşımın, markanın hem pazardaki görünürlüğünü artırmasına hem de tüketici zihninde kendi alanını oluşturmasına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

ABD pazarının doğru konumlandırma ve çok kanallı bir yaklaşımla Türkiye’nin tatlı kültürüne güçlü bir büyüme alanı sunabileceği belirtilen raporda, Sweet Türkiye markasının ABD’de konumlanmasında kültürel miras ile modern marka yaklaşımını harmanlayan bir stratejinin öne çıkması önerildi.

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