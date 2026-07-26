Yılın ilk yarısında etkili olan yağışlar, kaba yem arzını artırarak süt üretimindeki maliyet yükünü önemli ölçüde hafifletti. Süt fiyatlarında gerileme yaşandığına dikkati çeken SETBİR Başkanı Fatma Can Sağlık, olumlu tablonun devam etmesi hâlinde yılın ikinci yarısında süt ve süt ürünlerinde fiyat baskısının sınırlı kalacağını söyledi.

Türkiye genelinde artan yağışlar, süt sektörüne de âdeta can suyu oldu. Yağışlarla birlikte artan kaba yem arzı, süt üreticisinin en büyük gider kalemi olan yem maliyetlerini aşağı çekerek sektöre derin bir nefes aldırdı.

Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Fatma Can Sağlık, yılın ilk yarısında yağışların olumlu seyretmesinin özellikle kaba yem arzını artırarak sektöre olumlu katkı sağladığını söyledi. Sağlık “Bu gelişme, üretim maliyetleri üzerindeki baskının azalmasına destek oldu. Mevcut şartların korunması hâlinde yılın ikinci yarısında maliyet kaynaklı ilave fiyat baskısının sınırlı kalmasını bekliyoruz” dedi.

Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi artan yağmurlarla rahat bir nefes aldı

FİYATLAR GERİLEDİ

Süt sektörünü en çok zorlayan temel unsurun girdi maliyetlerindeki öngörülemezlik olduğunu anlatan Sağlık, yem, enerji ve lojistik giderlerinin çiğ süt fiyatı ile üretiminde belirleyici rol oynadığını söyledi. Yağışlarla birlikte kaba yem arzının arttığını ve fiyatlarda bir miktar gerileme gözlendiğini ifade eden Sağlık “Bu sevindirici bir durum çünkü yem giderleri, çiğ süt üretim maliyetinin en büyük kalemini oluşturuyor ve toplam maliyetin yaklaşık üçte ikisini, hatta birçok işletmede yüzde 70’e yakınını oluşturabiliyor” diye konuştu.

Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi artan yağmurlarla rahat bir nefes aldı

Süt ve süt ürünlerinde raf fiyatlarının yalnızca çiğ süt fiyatına bağlı olmadığını dile getiren Sağlık “Raftaki nihai ürün fiyatları yalnızca çiğ süt fiyatından değil; ambalaj, enerji, işçilik, soğuk zincir lojistiği ve diğer üretim girdilerindeki maliyetlerden de etkileniyor” ifadelerini kullandı. Sağlık, sektörün operasyonel verimliliği artırarak ve tedarik zincirini güçlendirerek maliyet artışlarını mümkün olduğunca yönetmeye devam edeceğini kaydetti.

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ENERJİ VE KUR RİSKİ SÜRÜYOR

Olumlu yağışların maliyetleri desteklediğini ancak risklerin ortadan kalkmadığını vurgulayan Sağlık, enerji fiyatları, döviz kuru ve küresel jeopolitik gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol, enerji ve lojistik maliyetlerini artırdığına dikkat çeken Sağlık “Bu unsurlar küçük ve orta ölçekli aile işletmelerimizin üretimde kalma motivasyonunu doğrudan etkiliyor. Maliyet-fiyat dengesi korunabildiği sürece sektörün üretim kapasitesini sürdürebileceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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