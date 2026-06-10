TRUMP: KARŞILIK VERİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, CENTCOM tarafından yapılan açıklamanın ardından ABC News kanalına konuştu.

Trump, açıklamasında, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Bence bu cevap çok sert, çok güçlü olmalıydı, işte bu öyle bir karşılık" yorumunu yaptı.