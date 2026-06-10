ABD'den İran'a misilleme! Birçok noktadan patlama sesleri geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'de düşen Apache helikopterine ilişkin 'cevap vereceğiz' açıklamasının ardından, Amerikan ordusu, İran'a 'orantılı' bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı.
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"SALDIRILAR SONA ERDİ"
İran Devlet Medyası, saldırıların durduğunu açıkladı. Açıklamada, "ABD'nin güneye yönelik saldırıları sonrası durum şimdi sakin" ifadelerine yer verildi.
AXIOS: ABD, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ HEDEF ALDI
Axios'a açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkililer, ABD ordusunun İran'a ait bazı hava savunma bataryaları ve radar sistemlerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
Saldırıların Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini savunan yetkililer, operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
TRUMP: KARŞILIK VERİYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump, CENTCOM tarafından yapılan açıklamanın ardından ABC News kanalına konuştu.
Trump, açıklamasında, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Trump, "Bence bu cevap çok sert, çok güçlü olmalıydı, işte bu öyle bir karşılık" yorumunu yaptı.
CENTCOM'DAN RESMİ AÇIKLAMA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.
Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı" dedi.
PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
ABD ORDUSU: SALDIRI BAŞLATILDI
ABD ordusu, bir helikopterinin düşürülmesine cevap olarak İran'a karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
ABD'DEN İRAN'A MİSİLLEME
İran basını, Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.