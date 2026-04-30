Gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmasını sağlayan milli kaleci Uğurcan Çakır, performansı nedeniyle ödüllendirilecek.

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği ve 30 milyon avroluk bonservis bedeli tartışılan Uğurcan Çakır, performansıyla tüm bunları bitiren isim oldu.

Gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerekse ligdeki kritik maçlardaki kurtarışları başarıda aslan payını atan kadar tutana da verilmesini sağladı.

Başkan Dursun Özbek “Maç kazandıran kaleci” sözünü gerçeğe dönüştüren Uğurcan Çakır’ın yıllık ücretinde (yeni sezonda 120 milyon TL’ydi) iyileştirme yapacak.

UĞURCAN ÇAKIR'IN KATKISI ÇOK BÜYÜK

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kalede gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarılı olmasını sağladı.

Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Uğurcan, Galatasaray'da 24 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıktı.

Uğurcan, ligde çıktığı 24 maçta 8 kez rakiplerine gol izni vermezken, 19 kez topu ağlarından çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Günay Güvenç ve Uğurcan Çakır'ın kaledeki performansları sayesinde ligin en az gol yiyen ekibi olmayı başardı. Toplam 31 maçta kalesinde 23 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de takımına büyük katkı veren milli file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da Galatasaray'ın son 16 turuna kalmasını sağladı.

Özellikle İtalya devi Juventus ile oynanan son 16 play-off turu maçlarında gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli file bekçisi, "Devler Ligi"nde çıktığı 12 maçta 20 gol yerken, 3 kez de kalesini gole kapadı.

