Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor

Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Macron&#039;dan Filistin&#039;e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor
Fransa, Filistin, Macron, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ile Filistin’in, Filistin devletinin kurumsal, hukuki ve anayasal temellerini güçlendirmek üzere ortak bir komite kuracağını açıkladı.

Macron, "Gazze genelinde insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde, BM himayesinde ve uluslararası insancıl hukukla tam uyum içinde ulaştırılması sağlanmalıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e Batı Şeria'nın herhangi bir şekilde ilhak edilmesinin Avrupa ortaklarının güçlü tepkisini tetikleyecek bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Otizmli öğrenciyi merdivenlerden itmişti! Okul müdürüne tutuklama geldiSosyal medyada "iletişim çadırı" kuruldu! İmamoğlu gerçek dışı haberleri oradan yaptırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Rus Bakan Lavrov'dan açıklama - DünyaTrump-Putin zirvesi olacak mı?İngiltere, ABD ile istihbarat paylaşımını askıya aldı! - Dünyaİngiltere, ABD’ye bilgi akışını kestiUkrayna’dan İstanbul çıkarması: Takas sürecini başlatmak için geldik! - DünyaBarışın adresi yine İstanbul! Ukrayna heyeti duyurduKabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj - DünyaÇiftçiler sokağa döküldü!Güney Kıbrıs İsrail’in haritasına mı eklendi? “Büyük Tel Aviv” planında o detay kan dondurdu! - DünyaGüney Kıbrıs, İsrail’in haritasına mı eklendi?Ünlü fenomenden skandal itiraf! Yıllar önce söylediği yalanı ağlayarak anlattı - DünyaÜnlü fenomenden skandal itiraf! Yıllar önce söylediği yalanı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...