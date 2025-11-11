Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ile Filistin’in, Filistin devletinin kurumsal, hukuki ve anayasal temellerini güçlendirmek üzere ortak bir komite kuracağını açıkladı.
Macron, "Gazze genelinde insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde, BM himayesinde ve uluslararası insancıl hukukla tam uyum içinde ulaştırılması sağlanmalıdır" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e Batı Şeria'nın herhangi bir şekilde ilhak edilmesinin Avrupa ortaklarının güçlü tepkisini tetikleyecek bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş