Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor

Macron, "Gazze genelinde insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde, BM himayesinde ve uluslararası insancıl hukukla tam uyum içinde ulaştırılması sağlanmalıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e Batı Şeria'nın herhangi bir şekilde ilhak edilmesinin Avrupa ortaklarının güçlü tepkisini tetikleyecek bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...