Kabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj

Yunanistan'da çiftçiler sokaklara döküldü.

Ülkede Ulusal Ziraat Kooperatifleri Birliğinin çağrısıyla ülke genelinden çiftçi ve besiciler, sektörün sorunlarına dikkati çekmek için Atina merkezinde bir araya geldi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ÖDEMELER AKSADI

Çiftçiler, önce Tarımsal Kalkınma Bakanlığına, ardından da Avrupa Birliği Savcılık Ofisinin (EPPO) ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı kamu kurumu OPEKEPE'nin merkez binasına yürüdü.

KABİNEDE 1 BAKAN, 3 BAKAN YARDIMCISI İSTİFA ETMİŞTİ

Çiftçiler, üretimde artan maliyetlere dikkati çekerek, OPEKEPE'deki yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken devlet desteklerinin bir an önce ödenmesini istedi. Eylemciler, ayrıca ülkedeki küçükbaş hayvancılığı olumsuz etkileyen çiçek hastalığı nedeniyle besicilerin uğradığı zararların karşılanmasını talep etti.

EPPO, OPEKEPE aracılığıyla sağlanan ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle mayısta soruşturma başlatmıştı.

Bu nedenle, haziranda kabineden 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmiş, yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler askıya alınmıştı.

Yunanistan'daki küçükbaş hayvanlarda ağustostan bu yana görülen çiçek hastalığı nedeniyle ise Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde yaklaşık 32 bin küçükbaş hayvan itlaf edilmişti.