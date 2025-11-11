Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj

Kabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan&#039;da hükümete mesaj
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çiftçiler sokağa döküldü. Artan üretim maliyetleri ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken devlet ödemelerine yönelik protesto düzenlendi.

Yunanistan'da çiftçiler sokaklara döküldü.

Ülkede Ulusal Ziraat Kooperatifleri Birliğinin çağrısıyla ülke genelinden çiftçi ve besiciler, sektörün sorunlarına dikkati çekmek için Atina merkezinde bir araya geldi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ÖDEMELER AKSADI

Çiftçiler, önce Tarımsal Kalkınma Bakanlığına, ardından da Avrupa Birliği Savcılık Ofisinin (EPPO) ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı kamu kurumu OPEKEPE'nin merkez binasına yürüdü.

Kabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj - 1. Resim

KABİNEDE 1 BAKAN, 3 BAKAN YARDIMCISI İSTİFA ETMİŞTİ

Çiftçiler, üretimde artan maliyetlere dikkati çekerek, OPEKEPE'deki yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken devlet desteklerinin bir an önce ödenmesini istedi. Eylemciler, ayrıca ülkedeki küçükbaş hayvancılığı olumsuz etkileyen çiçek hastalığı nedeniyle besicilerin uğradığı zararların karşılanmasını talep etti.

EPPO, OPEKEPE aracılığıyla sağlanan ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle mayısta soruşturma başlatmıştı.

Bu nedenle, haziranda kabineden 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmiş, yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler askıya alınmıştı.

Yunanistan'daki küçükbaş hayvanlarda ağustostan bu yana görülen çiçek hastalığı nedeniyle ise Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde yaklaşık 32 bin küçükbaş hayvan itlaf edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü! Uçak kazasına ilişkin bilgi aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güney Kıbrıs İsrail’in haritasına mı eklendi? “Büyük Tel Aviv” planında o detay kan dondurdu! - DünyaGüney Kıbrıs, İsrail’in haritasına mı eklendi?Ünlü fenomenden skandal itiraf! Yıllar önce söylediği yalanı ağlayarak anlattı - DünyaÜnlü fenomenden skandal itiraf! Yıllar önce söylediği yalanı ortaya çıktıYunanistan’ın 'Türkiye planı' Trump’a tosladı! Atina, Avrupa'dan yardım istiyor - DünyaYunanistan’ın 'Türkiye planı' Trump’a tosladı!Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı! "Kardeş Türkiye’nin acısı bizim acımızdır" - DünyaAzerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı! "Acınız, acımızdır"Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar askıya alınacak - DünyaGüney Kore'de üniversite sınavı kararı! Uçuşlar askıya alınacakOpenAI’nin gizli projesi yanlışlıkla paylaşıldı! Amazon ve Google iddiası çok konuşulacak - DünyaOpenAI gizli planı ifşa etti! Google iddiası çok konuşulacak
Sonraki Haber Yükleniyor...