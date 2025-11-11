Yunanistan’ın 'Türkiye planı' Trump’a tosladı! Atina, Avrupa'dan yardım istiyor

DIŞ HABERLER—Yunanistan, F-35A savaş uçaklarını AIM-120D Gelişmiş Orta Menzilli Havadan-Havaya Füzelerle donatma talebini ABD’ye resmen yeniledi.

Kathimerini’nin haberine göre Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, talebin amacını “Türkiye’nin Meteor füze alımını dengelemek” olarak açıkladı.

ealnews, Türk ve Yunan hava kuvvetlerinin 2035'teki filolarını karşılaştıran bir çalışmayı aktardı. Rapora göre, Yunanistan'ın 40 F-35 ve Rafale dahil 232 modern uçağı olacak

EGE'DE 'FÜZE DENGESİ' HESABI

Atina, ABD’den sonuç alamaması durumunda Avrupa ülkelerinden yardım isteyeceğini duyurdu.

Yunanistan Savunma Bakanlığı’na yakın kaynaklar, “AIM-120D onaylanmazsa MBDA ile yeni bir Meteor anlaşması gündeme gelebilir” dedi.

ABD NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Washington yönetimi, Atina’nın bu isteğine ihtiyatlı yaklaşıyor. Beyaz Saray'da “Ege’de tırmanan bir silahlanma yarışının NATO içinde yeni gerilimler doğurabileceği" görüşü hakim.

Buna rağmen Atina, 150 kilometre menzilli AIM-120D füzeleriyle caydırıcılığını artırmak istiyor.

TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ KORKUSU

Yunanistan’da askeri uzmanlar, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak KAAN, Bayraktar TB3 ve Akıncı gibi yerli sistemlerle kazandığı üstünlüğe dikkat çekmeye devam ediyor.

To Vima gazetesi, Yunanistan’ın 50 yılda 200 milyar dolar harcamasına rağmen Türkiye’nin savunma sanayisinde çok daha ileri bir noktaya ulaştığını yazdı.

Haberde, “Atina modern uçaklara sahip ama yerli savunma üretiminde hala Ankara’nın gerisinde” denildi.

ABD VE AVRUPA ARASINDA SIKIŞAN ATİNA

Yunanistan, ABD’den onay alamazsa Avrupa üretimi Meteor füze sistemine yönelerek savunma stratejisinde yeni bir rota belirleyebilir. Ancak Beyaz Saray kaynaklarına göre Başbakan Kiryakos Miçotakis, Donald Trump’ın tepkisinden çekiniyor.

Diğer yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da son açıklamasında "Bayraktar SİHA’larına karşı en gelişmiş anti-dron sistemlerine sahibiz” ifadelerini kullanarak Türkiye’ye gönderme yapmıştı.

FRANSA İLE 2. ROUND

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, Türkiye’ye Meteor füzelerinin satışını engelleme talebinde bulunduğunu ancak bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.

Miçotakis, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişini endişeyle takip ettiklerini ve bu sürecin önüne geçmeye çalıştıklarını itiraf etti.

Yunan Başbakanı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini endişeyle takip ettiklerini ve Fransa'dan Meteor füzelerinin satışını engellemesini talep ettiklerini açıkladı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu talebe sıcak bakmadığını belirten Miçotakis, Paris ziyaretinden eli boş döndü.

Fransa’nın Türkiye’ye Meteor füzesi satışını engellemesini istediğini ancak ret cevabı aldığını söyleyen Miçotakis, Fransa, füzelerin altı ülkenin ortak üretimi olduğunu belirterek, satışın tek taraflı durdurulmasının mümkün olmadığını paylaşmıştı.