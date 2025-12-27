Yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında yayınlanacak İbo Show’un özel bölümünde yer alacak konuklar belli oldu. Programdan paylaşılan görüntüler sonrası yılbaşı konukları merak edilirken İbo Show 2026 Yılbaşı Özel programına detaylar netlik kazandı.

Televizyon kanalları yılbaşı özel yayınlarını duyurmaya devam ederken uzun yıllardır yılbaşı gecelerinin dikkat çeken yapımlarından biri olan İbo Show, bu yıl da özel bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programın çekimleri tamamlanırken konuklara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İbo Show yılbaşı konukları kim?

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbo Show Yılbaşı Özel bölümünün konukları arasında Yıldız Tilbe, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu ve Bülent Ersoy yer alıyor. Programda farklı müzik türlerinden ve eğlence dünyasından isimler bir araya gelecek. Özel bölümde, İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe’nin uzun bir aranın ardından aynı programda yer alması dikkat çeken gelişmeler arasında bulunurken Asena'nın da konuklar arasında olduğu öğrenildi.

İBO SHOW YILBAŞI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İbo Show Yılbaşı Özel bölümü, yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Programın yapımcılığını Polat Yağcı üstleniyor.

Star TV’nin yılbaşı yayın akışında yer alan programın, müzik ve sohbet ağırlıklı içeriğiyle izleyiciye sunulması planlanıyor. Yayın saatine ilişkin detayların kanalın resmi yayın akışıyla netleşmesi bekleniyor.

