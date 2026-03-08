Bursa’daki tarihi Abdal Meydanı’nda sahur öncesi tahanlı pide ve simit almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgede trafik bile durma noktasına gelirken bu eşsiz lezzeti tatmak için İstanbul'dan bile çıkıp gelenler dikkat çekti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal Meydanı’nda her yıl Ramazan ayında yaşanan sahur yoğunluğu bu yıl da değişmedi.

KUYRUK UZADIKÇA UZADI

Tahanlı pide ve simit ile sahur yapmak isteyenler gece saatlerinde meydanları doldurdu. Sahura dakikalar kala kuyruk kilometreyi aştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yoğunluk sadece yaya kuyruğuyla sınırlı kalmadı. Tahanlı pide için bölgeye araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle meydan ve çevresinde trafik adeta kilitlendi.

Park yeri bulamayan bazı sürücüler araçlarını refüjlere park etti.



MİLLET İSTANBUL'DAN GİDİYOR

İstanbul’dan gelen bir vatandaş ise, "3 saattir buradayız. İstanbul’dan buraya geldik. Arkadaşlarımla nöbetleşe sıra tutuyorum" dedi. Bölgedeki yoğunluk ise böyle görüntülendi.

