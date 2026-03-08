İhlas Haber Ajansı
İstanbul'dan bile çıkıp giden var! Sahur vakti kuyruk uzadı, herkes bu lezzeti konuşuyor
Bursa’daki tarihi Abdal Meydanı’nda sahur öncesi tahanlı pide ve simit almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgede trafik bile durma noktasına gelirken bu eşsiz lezzeti tatmak için İstanbul'dan bile çıkıp gelenler dikkat çekti.
Özetle
Yaşam
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Abdal Meydanı, Ramazan ayında tahanlı pide ve simit kuyrukları nedeniyle bu yıl da yoğunluk yaşadı.
- Tahanlı pide ve simit ile sahur yapmak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde meydanları doldurdu.
- Sahura dakikalar kala yaya kuyruğu kilometreyi aştı.
- Tahanlı pide için araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle meydan ve çevresinde trafik kilitlendi.
- Park yeri bulamayan sürücüler araçlarını refüjlere park etti.
- İstanbul'dan gelen bir vatandaş, 3 saattir beklediğini ve nöbetleşe sıra tuttuğunu belirtti.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal Meydanı’nda her yıl Ramazan ayında yaşanan sahur yoğunluğu bu yıl da değişmedi.
KUYRUK UZADIKÇA UZADI
Tahanlı pide ve simit ile sahur yapmak isteyenler gece saatlerinde meydanları doldurdu. Sahura dakikalar kala kuyruk kilometreyi aştı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Yoğunluk sadece yaya kuyruğuyla sınırlı kalmadı. Tahanlı pide için bölgeye araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle meydan ve çevresinde trafik adeta kilitlendi.
Park yeri bulamayan bazı sürücüler araçlarını refüjlere park etti.
MİLLET İSTANBUL'DAN GİDİYOR
İstanbul’dan gelen bir vatandaş ise, "3 saattir buradayız. İstanbul’dan buraya geldik. Arkadaşlarımla nöbetleşe sıra tutuyorum" dedi. Bölgedeki yoğunluk ise böyle görüntülendi.
