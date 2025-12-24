O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 programı için geri sayım başladı. İzleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında ise ünlü isimler geliyor. TV8 ekranlarında yılbaşı gecesi yayınlanacak özel bölüm için çekimlere başlanıldığı öğrenildi. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2026'ya katılan ünlüler kimler? İşte, programla ilgili detaylar...

Ekranların yılbaşı klasiği "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" için nefesler tutuldu. 2025 yılına eğlenceli bir programla giriş yapmak isteyenler için dev kadro netleşmeye başladı. TV8'in fenomen yarışması bu yıl hangi ünlüleri sahnede ağırlayacağı ve jüri koltuğuna kimlerin oturacağı merak konusu oldu.

"O Ses Türkiye Yılbaşı 2026'ya katılan ünlüler kimler?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte çekimlerine başlanan eğlence programının kadrosuna dair tüm detaylar...

Yarışmacılar arasına Pelin Akil'in de katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 özel bölümünde, Birsen Altuntaş'ın haberine göre programda Cihan Ünal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Yörük Ava Yaman, Feyza Civelek, Serra Arıtürk yılbaşı gecesinde yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı dün Maltepe Stüdyoları’nda çekimlerine başlandı.

Acun Ilıcalı’nın sunduğu programın 2 eski, 2 yeni jüri üyesi öne çıkıyor. Her sene izlenme rekoru kıran programda Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok jüri koltuğuna oturdu.

