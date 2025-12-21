O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım sürerken yarışmaya katılacak isimlerle ilişkin bilgiler sızmaya başladı! Yılbaşı gecesi sahne alacak isimler ve sürpriz düetler sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Güller ve Günahlar’ın çocuk oyuncularının performansı şimdiden merak konusu. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de bu yıl hangi ünlüler yarışacak?



Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da sürprizlerle dolu kadrosuyla ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği programda, ekranların tanıdık simaları müzik yeteneklerini sergileyerek jürilerden tam not almaya çalışacak.

O SES TÜRKİYE'YE KATILACAK ÜNLÜ İSİMLER Birsen Altuntaş'ın haberine göre; provaları devam eden yeni bir değişiklik olmazsa 23 Aralık Salı günü de çekilecek olan yarışmada Cihan Ünal, Cansel Elçin – Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Yörük, Ava Yaman, Feyza Civelek gibi ünlü isimler yer alacak.

"Veliaht" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla kariyerindeki yükselişini sürdüren Serra Arıtürk, yılbaşı gecesi özel bir performansla seyirci karşısına çıkacak.

ÇOCUK OYUNCULAR DA SAHNE ALACAK Kanal D’nin cumartesi akşamları yayınlanan Güller ve Günahlar’ın çocuk yıldızları yılbaşı akşamı ekranda olacak. Dizide İlkim’i canlandıran Mina Akdin, Hayal’e hayat veren Beren Gençalp ve Kader rolünü canlandıran çocuk yıldız minik yetenek Yade Arayıcı bu kez yılbaşı akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı'nda müzikteki hünerlerini sergileyecek.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER? Programla ilgili henüz resmi bir jüri açıklaması yapılmazken, Hadise ve Murat Boz’un üri koltuğunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Sürpriz isimler arasında ise oyuncu Gupse Özay’ın yer aldığı iddiaları gündeme geldi.



