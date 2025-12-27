Sarıyer, Bodrum FK'yı tek golle devirdi: Fatih Terim ve Rıza Çalımbay tribünden izledi
Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim ile Sivasspor ile imzaladığı sözleşme 30 Haziran'da sona eren meslektaşı Rıza Çalımbay, TFF 1'inci Lig'de oynanan Sarıyer- Bodrum FK karşılaşmasını tribünden takip etti.
- SMS Grup Sarıyer, Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yendi. Maçın tek golünü 51. dakikada Axel Urie kaydetti.
- Sipay Bodrum FK, 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
- Fatih Terim ve Rıza Çalımbay karşılaşmayı tribünden izledi.
Trendyol 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında SMS Grup Sarıyer ile Sipay Bodrum FK, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Sarıyer, 1-0 kazandı.
Maçta tek golünü 51'inci dakikada Axel Urie kaydederken; konuk ekip,i 18'inci dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Sarıyer, 21 puana yükseldi. Bodrum FK ise 32 puanda yer aldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Dk. 90 Fethi Özer), Anziani, Emre Yeşilyurt, Regattin (Dk. 80 Baran Engül), Dembele (Dk. 14 Urie-Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu))
Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 78 Imeri), Ahmet Aslan (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Mohammed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Adem Metin Türk), Seferi
Gol: Dk. 51 Urie (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 26 Seferi, Dk. 77 Adem Metin Türk (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+3 Traore, Dk. 90+5 Emre Yeşilyurt, Dk. 90+5 Furkan Akyüz (SMS Grup Sarıyer)
TRİBÜNDE İKİ SÜRPRİZ
Fatih Terim ile Rıza Çalımbay, karşılaşmayı tribünden izledi. İki deneyimli teknik direktörün görüntüleri ekranlara yansıdı.