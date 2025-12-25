MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri
Trendyol 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında 26 Aralık, 7 Aralık, 28 Aralık ve 29 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 19'uncu hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
26 Aralık Cuma
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
27 Aralık Cumartesi
13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen
19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
28 Aralık Pazar
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir
13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran
29 Aralık Pazartesi
14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar