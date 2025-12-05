Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu, algı ile gerçeklik arasındaki farkın açık olduğunu belirterek, "Biz gerçeklerle ilgileniyoruz. Kritik pozisyonlardaki hata oranına, oyunun seyrine etki edilip edilmediğine ve kontrolün sağlanıp sağlanmadığına bakarız" dedi. Trabzon'da gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışılan hakemi Yasin Kol da katıldı.

MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun daveti üzerine Trabzon'a gelen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle bir araya geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda genç hakem ve hakem adayı katıldı. Son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol da toplantıda hazır bulundu. Gündoğdu, gündemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ferhat Gündoğdu

"ELEŞTİRFİLER DÜNYANIN HER YER YERİNDE VAR"

Son dönemde hakem kararlarının sıkça tartışıldığını belirten Ferhat Gündoğdu, eleştirilerin doğal olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Futbol artık çok hızlı oynanıyor. Hız arttıkça ihlaller ve buna bağlı tartışmalar da artıyor. Bu durum sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da böyle. Biz eleştirilerin katkı sağlayacak boyutta olmasını tercih ederiz. Spor kamuoyundan aldığımız yapıcı eleştirilerin faydası oluyor."

"ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Başkan Gündoğdu, Trabzon'daki hakem toplantısıyla ilgili olarak, "Trabzon futbol açısından çok özel bir il. Buraya gelme sözüm vardı. Hakem adaylarının çok olması bizi çok mutlu etti. Onlar bizim geleceğimiz. Ne kadar doğru yetişirlerse futbola o kadar hizmet ederler. Hedefimiz doğruluk oranı yüksek maçlar yönetilmesi" şeklinde konuştu.

"BİZ GERÇEKLERLE İLGİLENİYORUZ"

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'a yapılan eleştirileri değerlendiren Ferhat Gündoğdu, "Günümüzde maalesef algıyla gerçeklik arasındaki fark biraz açık. Biz gerçeklerle ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Maçta kritik pozisyonlardaki hata oranına, oyunun seyrine etki edilip,edilmediğine ve kontrolün sağlanıp sağlanmadığına bakarız. Kare kare alınan görüntüler ve yoruma açık konuları bir tarafa evirmeyi tercih etmeyiz. Böyle bir yaklaşım var ve bu her yerde görülüyor ancak onlarla ilgili yorum yapmam" ifadelerini kullandı.

Yasin Kol

"DAHA İYİSİ OLDUĞU ZAMAN BIRAKIRIZ"

Ferhat Gündoğdu, hakemlerin gelişiminin en önemli kriter olduğunu vurgulayarak, "Son dönemlerde baktığımda maçtan sonra futbolcuların birbirlerini tebrik ederek sahadan ayrılması bizim için en güzel sonuçtur. Bu da hakem başarısının göstergesidir. Sonuçtan bağımsız olarak eleştirilecek noktalar olsa bile hakemlerimizin başarısını gösterir. Bizim için önemli olan bu. 'Hakemliği bıraksın, komiteyi bıraksın' diyorlar. Daha iyi yapan arkadaşlarımız olduğu zaman elbette bırakırız, merak etmesinler" şeklinde konuştu.

"YABANCI HAKEM KONUŞMAYI DOĞRU BULMAM"

Yabancı hakem konusuyla ilgili olarak Gündoğdu, "Bu salondaki genç arkadaşlarımız varken yabancı hakem konuşmayı doğru bulmam. Gençlerimiz var. Biz bu gençlere yatırım yapalım ve onlara kafa yoralım" ifadelerini kullandı.

Eğitim odaklı yeni hakem talimatı, ulusal eğitim programı ve fitness programları devreye soktuklarını, hakemlerin biraz daha öz güvenli hakemlikle ilgili gelecek kaygılarının biraz daha azaldığı döneme gireceklerini belirten MHK Başkanı, "Son dönemlerde yaşanan olaylardan sonra da hakemlikte de bir revizyona, bir yenilenmeye gidiliyor. Bunlar arkadaşlarım için bir fırsat bunla beraberde özgüvenlerinin artacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Trabzon'da gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda genç hakem katıldı

"PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VERİYLE YAPILIYOR"

Hakemlerin performans değerlendirmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Gündoğdu, veriye dayalı bir sistem oluşturduklarını vurgulayarak, "Bunu ısrarla devam ettirmeye, analiz ve veriye dayalı bir performans ölçümünü hedeflemiştik. 1 yıldan fazladır performansı takip ediyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşmayı da planlıyoruz. Bu bizim için önemli bir çıktı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEMİN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAYIN"

Son olarak kulüplere ve futbolculara seslenen Ferhat Gündoğdu, "Hepimiz aynı şey için hizmet ediyoruz. Paydaşların birbirlerine yakınlaşması, iletişim içerisinde olması gerekiyor. Özellikle empati yapması çok önemli. Kulüplerimiz bizi her zaman eleştirebilirler, oyuncu arkadaşlarımızın hakemin işini zorlaştırıcı, oyunun güzelliğini bozucu, doğal olmayan hareketleri tercih etmemelerini istirham ediyorum. Bu bizleri zor durumda bırakıyor. Oyuncuların, hakemin işini zorlaştırıcı, oyunun güzelliğini bozucu davranışlar sergilememelerini istiyorum. Sakatlanmış gibi yapılması hakemleri çok zor durumda bırakıyor. Durdurmasa bir türlü, durdursa bir türlü. Bu oyun temposunu düşürür, seyir zevkini azaltır" dedi.

