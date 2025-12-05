Adı birçok takım ile gündeme gelen Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, bir kahve makinesi reklamı için kameraların karşısına geçti. Terim'in hem Türkçe hem de İtalyanca konuştuğu reklam filmi büyük ilgi topladı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, yeni bir takımla anlaşacak diye beklenirken sürpriz bir reklam filmi ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran ve 30 Haziran'da görevinden ayrılan 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, oynadığı reklam filmiyle dikkatleri üzerine çekti.

Piyasaya yeni çıkan bir kahve makinesi reklamında oynayan Terim, hem Türkçe hem de İtalyanca konuşarak hünerlerini sergiledi.

3 MİLYONU GEÇTİ

İki farklı Fatih Terim'i canlandıran tecrübeli teknik adamın reklam filmindeki anları gündem oldu. Türkçe konuştuğu anlarda Türk kahvesini öven Fatih Terim, İtalyanca konuştuğu kesitlerde ise espressoyu anlattı.

Fatih Terim'in kendisi ile özdeşleşen "Biz bitti demeden bitmez" ifadesini kullandığı reklam 3 Aralık Çarşamba günü yayınlanırken, 24 saat dolmadan 3 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

