Bir dönem adı Süper Lig devleriyle de anılan Seydou Doumbia ile ilgili yaşananlar gündem oldu. Yalan makinesine giren Doumbia'nın 38 değil 43 yaşında olduğuna işaret edildi.

Bir dönem adından oldukça söz ettiren ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de radarına giren emekli golcü Seydou Doumbia’nın yaşı ile ilgili soru işaretleri oluştu.

Seydou Doumbia yalan makinesine girdi! Gerçek yaşı tartışılıyor

RESMİ KAYITLARDAN 5 YAŞ DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Yapılan bir yalan makinesi testi, Fildişi Sahilli oyuncunun gerçek yaşını sorgulattı. La Gazetta'da yer alan habere göre Doumbia, test sırasında 40 yaşından büyük olduğunu reddetti ve 43 yaşında olduğunu da kabul etmedi. Ancak yalan makinesi, her iki ifadenin de doğru olmadığını göstererek oyuncunun resmi kayıtlarda yer alandan yaklaşık 5 yaş daha büyük olabileceğini işaret etti.

KARİYERİNE GÖLGE DÜŞEBİLİR

Doumbia’nın resmi kayıtlara göre doğum tarihi 31 Aralık 1987. Şu an için konuyla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılmazken, yetkililerden de açıklama gelmedi. Futbolu bıraktıktan sonra ortaya çıkan bu iddia, yıldız oyuncunun kariyerine gölge düşürme riski taşıyor.

