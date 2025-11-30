Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol 1. Lig'deki Bodrum FK'nin Çorum FK'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı stadyumdan takip etti.

Fatih Terim, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK'nin Arca Çorum FK'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Bodrum'da oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Halihazırda bir takım çalıştırmayan ve adı sık sık Çekya Milli Takımı ile anılan Terim, mücadeleyi tribünden izledi.

TERİM İÇİN ÇEKYA İDDİASI

Tecrübeli teknik adamın, Çekya'nın teknik direktörlüğü görevi için adaylar arasında olduğu iddia edilmiş ancak somut bir gelişme olmamıştı.

