İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

DÖRT DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

Antalya'da oynanan maçta ev sahibi takım 44. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle öne geçti. Göztepe, 48. dakikada Taha Altıkardeş ve 52. dakikada Juan'ın attığı gollerle galibiyeti aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig'de dört maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ege temsilcisi, puanını 26 yaptı ve maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi. Antalyaspor ise 8. mağlubiyetini aldı ve 14 puanda kaldı.

Göztepeli oyuncuların gol sevinci

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

25. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Heliton'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Safuri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

40. dakikada Antalya temsilcisi 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan serbest atış kullanan Safuri'nin ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Hesap.com Antalyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

48. dakikada Göztepe 1-1 eşitliği yakaladı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Taha Kardeşler, kafa şutuyla topu kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluşturdu.

52. dakikada İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Cherni'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti.

64. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

