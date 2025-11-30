Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de yarın oynayacak Galatasaray derbisinin primini açıkladı. Galatasaray derbisi priminin futbolcularda büyük bir heyecana neden olduğu belirtildi.

Süper Lig'in 14. haftasında ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dev mücadelenin primini açıkladı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli yönetim kesenin ağzını açtı. Başkan Sadettin Saran, dev maç için dev prim belirledi.

SARAN'DAN 1.5 MİLYON EURO PRİM

Sabah'ın haberine göre; Başkan Sadettin Saran, Galatasaray derbisi için toplam 1.5 milyon euroluk prim verme kararı aldı. Haberde futbolcuların prim müjdesini aldıktan sonra heyecanlarının tavan yaptığı vurgulandı.

BAŞKAN SAMANDIRA'YA GİDECEK

Öte yandan Sadettin Saran'ın bugün Samandıra'ya giderek Tedesco ve futbolculara moral vereceği belirtildi. Saran'ın takımı motive etmek adına konuşma yapacağı aktarıldı.

Editör:EMRAH TAŞÇI

