Türkiye ve İran, iki ülke ve bölge açısından önem arz eden kritik bir altyapı anlaşmasına imza attı. Asya ile Avrupa arasında stratejik bir geçiş kapısı olacak yeni ortak demiryolu hattının inşasına başlama konusunda 'start' verildi. Projenin yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olması ve üç ila dört yıl içinde tamamlanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesinde, "Bu hattın inşasının bir an önce başlamasını umuyoruz, Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmeye hazırız" dedi.

İran ile Türkiye, Asya ile Avrupa arasında stratejik bir geçiş kapısı olacak yeni ortak demiryolu hattının inşasına başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bugün Tahran'da görüştü.

Arakçi, AFP'den edinilen bilgilere göre, anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’da Marand–Çeşme Soraya demiryolu transit hattı olarak bilinen ve Türkiye’nin Aralık sınır bölgesine uzanacak olan planlanan güzergah yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda olacak.

Arakçi, "Bu hattın inşasının bir an önce başlamasını umuyoruz. İran olarak her alanda ilişkileri geliştirmeye hazırız" açıklamasını yaptı.

Projenin yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olması ve üç ila dört yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Bu ayın başlarında İran Ulaştırma Bakanı Sadegh, bu demiryolu hattının eski İpek Yolu’nun güney bölümünü "tamamen demiryolu koridoruna dönüştürerek Çin ile Avrupa arasındaki ağın sürekliliğini sağlayacağını" söylemişti.

HIZLI VE DÜŞÜK MALİYET

Ayrıca hattın "tüm kargo türlerinin hızlı ve düşük maliyetli şekilde, minimum durakla taşınmasını" mümkün kılacağını ekledi.

Cumartesi günü de (29.11.2025) Bakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Arakçi, "iki ülke arasında ticaret ve yatırımı engelleyen bariyerlerin kaldırılması gerektiğinin vurgulandığını" belirtti.

Kadim İpek Yolu, yüzyıllar boyunca Doğu Asya’yı Orta Doğu ve Avrupa’ya bağlayan, kıtalar arası mal, kültür ve bilgi akışını sağlayan geniş bir ticaret yolları ağıydı.

2013 yılında Çin, küresel ticareti artırmak amacıyla deniz, kara ve demiryolu altyapısı oluşturmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol Girişimi" olarak bilinen "Yeni İpek Yolu" projesini duyurmuştu.

İran ise, onlarca yıldır uygulanmakta olan uluslararası yaptırımlar nedeniyle zorlanan ekonomisini canlandırma çabaları kapsamında komşu ülkelerle altyapı ve ticaret ilişkilerini genişletmeye çalışıyor.

VAN'DA İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile düzenlediği basın toplantısında, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını ifade etti.



