Milyonları ilgilendiren hesap! Uzman isim 2026 asgari ücreti için rakam verdi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak rakama odaklanan milyonlar, 2026 hesabının nasıl yapılacağını bekliyor. Tahminler yüzde 20 ila 23 arasında gidip gelirken Ekonomist Hikmet Baydar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Geçmiş yılların asgari ücret hesaplarına değinen uzman isim "2026 yılında 1-2 puan eksiyle başlamış olacak ücretli. Dolayısıyla bunun kapatılması lazım" deyip Bakan Mehmet Şimşek'in son açıklamalarını hatırlattı ve yüzde 20'nin altında zam olma ihtimalini anlattı.
Ekol TV canlı yayınında konuşan ekonomist Hikmet Baydar açıklamaları şöyle:
"Bu zam için nasıl bir hesaplama yapılacak, bu çok önemli. Acaba geçmiş yıl enflasyonu baz alınacak mı? Çünkü geçmiş yıl yani 2025 yılı yüzde 30 civarında zam yapılmıştı. Beklentimiz de bu yöndeydi. Ancak yıllık bazda enflasyonu ancak kurtarır diye bakıyorduk.
Ancak yıllık bazda enflasyonu kurtarmayacağı görünüyor. Yüzde 31-32 civarı çıkacak olan enflasyona göre 2025'in başında alınan zam 2025 yılı içerisinde reel olarak getiriyi koruyamamış olacak. Dolayısıyla 2026 yılında 1-2 puan eksiyle başlamış olacak ücretli. Dolayısıyla bunun kapatılması lazım.
Yıllık bazda beklenti de enflasyonda biliyorsunuz orta vadeli planda 16. Ama piyasa beklentisi 22 - 23'lerde. Şimdi 20-23 bandında bir beklenti silsilesi var. Acaba 20 mi gelir 23 mü gelir, bunu konuşmak için henüz erken, yılın ilk aylarında görmemiz lazım.
Ama en azından şunu biliyor piyasa; 20'nin altında olması oldukça zor.
Ama Sayın Mehmet Şimşek daha yeni açıklama yaptı. 20'nin altında enflasyonu beklediğini, dolayısıyla bunun için uygulanacak olan politikalarda eğer enflasyonu 20'nin altına düşürebileceklerine inanıyorlarsa o zaman ücret pazarlıkları biraz daha çetin geçecek demektir.
Çünkü ücretlinin geliri kirayı dikkate aldığımız zaman, temel ihtiyaç maddelerini dikkate aldığımız zaman biliyorsunuz çok düşük kaldı. Bunun telafi edilmesi lazım."