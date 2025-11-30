Geçmiş yılların asgari ücret hesaplarına değinen uzman isim "2026 yılında 1-2 puan eksiyle başlamış olacak ücretli. Dolayısıyla bunun kapatılması lazım" deyip Bakan Mehmet Şimşek'in son açıklamalarını hatırlattı ve yüzde 20'nin altında zam olma ihtimalini anlattı.

"Bu zam için nasıl bir hesaplama yapılacak, bu çok önemli. Acaba geçmiş yıl enflasyonu baz alınacak mı? Çünkü geçmiş yıl yani 2025 yılı yüzde 30 civarında zam yapılmıştı. Beklentimiz de bu yöndeydi. Ancak yıllık bazda enflasyonu ancak kurtarır diye bakıyorduk.

Ancak yıllık bazda enflasyonu kurtarmayacağı görünüyor. Yüzde 31-32 civarı çıkacak olan enflasyona göre 2025'in başında alınan zam 2025 yılı içerisinde reel olarak getiriyi koruyamamış olacak. Dolayısıyla 2026 yılında 1-2 puan eksiyle başlamış olacak ücretli. Dolayısıyla bunun kapatılması lazım.

"YÜZDE 20'NİN ALTI ZOR"

Yıllık bazda beklenti de enflasyonda biliyorsunuz orta vadeli planda 16. Ama piyasa beklentisi 22 - 23'lerde. Şimdi 20-23 bandında bir beklenti silsilesi var. Acaba 20 mi gelir 23 mü gelir, bunu konuşmak için henüz erken, yılın ilk aylarında görmemiz lazım.

Ama en azından şunu biliyor piyasa; 20'nin altında olması oldukça zor.