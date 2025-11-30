Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu, geri sayım hızlandı. Milyonlarca futbolsever heyecanla maç saatini beklerken, tahminler ve açıklamalar da peş peşe geliyor. "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda" diyen Tümer Metin, maça dair çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14'üncü haftası dev derbiye ev sahipliği yapıyor. 1 Aralık Pazartesi akşamı (yarın) Fenerbahçe, evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Aralarında sadece bir puan fark bulunan iki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler kazanıp liderliğe yükselmek isterken, deplasman ekibi Galatasaray ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp farkı açmak istiyor. Öte yandan İstanbul derbisi öncesi yorumcu Tümer Metin'den maça dair önemli açıklamalar geldi.

"İLK 30 DAKİKADA KIRMIZI KART BEKLİYORUM"

Asist Analiz programında konuşan yorumcu Tümer Metin, "Gerginlik Fenerbahçe'ye yaramaz. Maçın başında bir gerginlik bekliyorum. Orada zarar gören maçı kaybeder. İlk 30 dakikada kırmızı kart bekliyorum. Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda" dedi.

Tümer Metin, "'1 puana razı mısın?! diye sorsalar köprüyü geçmez Okan Hoca. Tabii ki herkes kazanmak istiyor ama işin konjonktürü düşünecek olursak haftayı kayıpsız kapatmış oluyorsun. Tedesco'nun da kafasının bir tarafında kaybetmemek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MATADOR NE YAPACAK O ÖNEMLİ"

Tümer Metin, "Maç ritmini antrenmanla kazanamazsın. İlkay'ın zekası maç ritmini çok çabuk edinebilecek bir zeka. İlkay, Galatasaray için olmazsa olmaz. Fenerbahçe'de matador ne yapacak, o önemli. Matador büyük oyuncu. Gerideyken sazı eline alıyor ve ateşliyor" diye konuştu.

"OKAN HOCA HAZIRLANIR BU MAÇA"

Tümer Metin, "Okan Buruk takım arkadaşım da oldu Beşiktaş'ta. 'Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne olur?' diye sorduğumda 'Rahat kazanır Fenerbahçe' demişti Okan Hoca. 4-0 falan bitti maç. Bu hafta görürsün Okan Hoca'yı. Okan Hoca hazırlanır bu maça" dedi.

