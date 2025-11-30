Derbi galibiyetlerine Galatasaray’ı da katmak isteyen italyan formülü buldu. Kadıköy’deki dev mücadeleden lider çıkmak isteyen Fenerbahçe’nin hocası, oyuncularına disiplin uyarısı yaptı. Domenico Tedesco sakin ve dengeli bir oyunla sonuca gitmeyi hedefliyor.

Süper Lig’de lideri netleştirecek dev derbiye ‘zafer’ parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco oyuncularına maçın önemini anlatırken, soğukkanlı kalmaları gerektiğini vurguladı.

Kazanmak için savaşmak zorunda olduklarını ifade eden İtalyan, “En zor sınavımızı vereceğiz. Ama taraftarımızın desteği bizimle olacak. Ancak disiplini koruyarak, sakin ve dengeli bir oyunla istediğimizi alabiliriz” uyarısı yaptı. Galatasaray’ın önemli eksiklerine rağmen güçlü bir kadroyla sahada olacağının altını çizen Tedesco, “Biz ne olursa olsun kendi oyunumuza odaklanacağız” dedi.

NEFES ALDIRMAK YOK

Savunmada ve hücumda dengede kalmanın önemine dikkat çeken Tedesco, özellikle defanstan çıkarken top kaybı istemediğini belirtirken, “Beşiktaş ve Rize maçlarında bunun sıkıntısını yaşadık. Bu defa aynı hataları tekrarlama lüksümüz yok” ikazında bulundu. Derbide en büyük işin orta sahaya düşeceğini söyleyen İtalyan, “Rakibi oyun kurmalarına fırsatı vermeden, sert presle hataya zorlayacağız. Herkes işini en iyi şekilde yaparsa hedeflediğimiz galibiyete ulaşmamız kolay olacaktır” diye konuştu. Tedesco, Galatasaray’ın beklerde yaşadığı sıkıntıyı fırsata çevirmek zorunda olduklarını da belirti.

NENE KOZU

Çok sayıda eksiği olan Galatasaray’ın özellikle beklerde yaşadığı sıkıntıya odaklanan Tedesco, kanatlardaki Kerem-Nene ikilisine güveniyor. Son dört maçta, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlayan Nene yakaladığı formla güven veriyor. Malili yıldızın 14 maçta, 3 gol, 6 asisti bulunuyor.

OSİMHEN’E ADIM ATTIRMAYACAKLAR

Galatasaray’ın en önemli gol silahını Skriniar ile Oosterwolde durduracak. Fenerbahçe savunmasının belkemiği Skiriniar, Osimhen’le birebir oynarken, Oosterwolde de takım arkadaşına destek verecek. Tedesco, ikili markajla Osimhen’in topla buluşmasına bile engel olmayı hedefliyor.

Editör:MEHMET EMİN ULUÇ

