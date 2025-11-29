Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rekabet zirveye taşınıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi, liderlik koltuğunu belirleyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki takımın da son form durumları ve kadro planlamaları gündemde. Taraftarlar Fenerbahçe Galatasaray muhtemel ilk 11'leri merak ediyor.

Süper Lig'in en çekişmeli haftalarından birine girerken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi taraftarın gündeminde. 32 puanla zirvede yer alan Galatasaray, namağlup unvanını koruyan 31 puanlı Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak. Bu maç, sadece puan tablosunu değil, psikolojik üstünlüğü de değiştirebilecek bir öneme sahip.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde son beş lig maçını kazanarak ivme yakaladı ve Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros beraberliğini geride bırakıp tamamen derbiye odaklandı.

Öte yandan Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a yenilmesine rağmen ligdeki baskın performansıyla dikkat çekiyor. Ancak sarı-kırmızılılar, sakatlık ve ceza durumları nedeniyle kadroda zora girdi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin golcü kimlikleri, Galatasaray'ın savunmasını test ederken sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi öne çıkıyor. Sakatlığı bulunan Osimhen'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Galatasaray'da Osimhen, Yunus ve Lemina'nın idmana katıldığı ve takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Fenerabahçe Galatasaray muhtemel 11ler! FB GS derbisinde kimler oynuyor?

FENERBAHÇE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri

Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

Uğurcan, Barış, Sanchez, Bardakcı, Kazımcan, Torreiera, Lemina, Sane, Sara, Yunus, İcardi

Editör:İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası