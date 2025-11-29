Süper Lig'in 14'üncü haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti. Son antrenmanda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün takımla birlikte çalıştı. Kaan Ayhan ve Ismael Jakobs'un ise derbide forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

OSIMHEN, YUNUS VE LEMINA İDMANDA

30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de yapacağı idmanla dev derbinin hazırlıklarını tamamlayacak sarı-kırmızılılarda, yapılan son antrenmanda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, takımla birlikte çalıştı.

Osimhen ve Yunus, ligde Gençlerbirliği maçında forma giyemezken, Lemina ise ilk 11'de başlamasına rağmen karşılaşmayı tamamlayamamıştı.

8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün idmanda yer aldı

KAAN VE JAKOBS'UN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

HT Spor muhabirinin haberine göre; tedavileri ve iyileşme süreçleri devam eden Kaan Ayhan ve Ismael Jakobs'un, Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Kaan Ayhan

DİĞER EKSİKLER

Galatasaray'da ayrıca bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı (45 gün), Metehan Baltacı (9 ay), kırmızı kart cezalısı olan Rolland Sallai ve sakatlığı bulunan Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Fenerbahçe'ye karşı takımlarını yalnız bırakacaklar.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası