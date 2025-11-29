Derbilerin neredeyse değişmez kuralı; ilk vuran kazanır! Ama bu sezon Fenerbahçe geri dönüşleri seviyor... Kadıköy’de Fenerbahçe’nin ev sahibi hücumu (2,31 gol ortalaması) ile Galatasaray’ın deplasman savunması (0,62 gol ortalaması) çarpışacak…

UĞUR AKTAN - Hafta içinde yaşanan Avrupa maceralarının ardından Süper Lig’de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için artık geri sayıma geçildi. Derbi için nefesler tutulurken dev maç öncesi iki takımın istatistikleri dikkati çekiyor.

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 8 kere ilk golü atan taraf olurken, bu maçların tamamını kazanmayı başardı. Fenerbahçe ise iki kere iki farklı geriye düştüğü maçta sahadan galibiyetle ayrılarak geri dönüşler konusunda ne denli inatçı olduğunu ortaya koydu. Sarı lacivertli ekip bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda sadece 1 defa puan kaybetti.

OSİ-İCARDİ TAŞIYOR

Yani bir başka deyişle sarı lacivertiler “Derbilerde ilk vuran kazanır” kuralının işlemeyebileceğinin sinyalini veriyor. Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 defa mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı. Skor üretme konusunda problem yaşamayan Fenerbahçe’de bu sezon beş gol ve üzeri atan üç oyuncu bulunurken (En-Nesyri, Asensio, Talisca), bu sayı Okan Buruk’un takımında ise ikide (Osimhen ve İcardi) kaldı.

Kritik derbi için geri sayım başladı, peki kim kazanacak? Çok atan mı, az yiyen mi?

FENER BOMBALIYOR

Fenerbahçe, yeni hocası Tedesco ile Avrupa’daki beş büyük ligde en fazla isabetli şut çeken 10 takımdan biri olmayı başardı. Galatasaray ise özellikle İlkay Gündoğan’ın transferinin ardından hem yüzde 62’lik topa sahip olma oranıyla hem de maç başına 442 isabetli pasla ligin en iyisi. Fenerbahçe, maç başına 2,31 gol ile hücumda daha üretken. Galatasaray ise 8 golle ligin en az gol yiyen takımı. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin ev sahibi hücumu (2,31 gol ortalaması) ile Galatasaray’ın deplasman savunması (0,62 gol ortalaması) çarpışacak, bakalım hangisi kazanacak.

