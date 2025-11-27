Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Ligde oynayacakları Galatasaray derbisine dair konuşan İtalyan teknik adam, çok daha hazır bir takım olarak sahaya çıkacaklarının sözünü verdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci maçında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından oynayacakları derbi hakkında açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSTAN MUTLUYUM AMA..."

Takımının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyleyen Tedesco, “Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Kolay değil, 1-0'dan sonra özellikle böyle bir takıma karşı hemen karşılık vermek. Performanstan mutluyum ama tabii ki kazanmak istiyorduk.” dedi.

"TAM HAZIR BİR ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

Derbiye daha hazır bir şekilde çıkacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, “Beni vurguladığınız için teşekkür ederim ama ekibimiz de bana çok yardımcı oluyor. Özellikle ekibe yardımları için teşekkür ediyorum ve minnettarım. Daha önce derbi için konuşmamıştım. Bu sefer cevap vereceğim, mutlusunuzdur. Derbi bizim için, takım için, taraftar için çok önemli. Her maçta olduğu gibi yüzde 100 hazır olmalıyız. Bazı oyuncular takıma geri dönecek. Biraz daha rakibe göre az dinlenme vaktimiz olacak ama şunun sözünü verebilirim ki o maça tam hazır bir şekilde çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

EMRAH TAŞÇI

