Okan Buruk haklı çıktı: Tebessüm ettiren acı gerçek

- Hem benim için hem Galatasaray için en net transfer dönemi. Her şey noktası atışı.

- Göndermek istediğimiz bütün oyuncuları (Zaniolo kendi ayrılmak istedi) gönderdik.

- Eksiği olmayan bir kadro oluşturduk. Galatasaray tarihinin en başarılı transfer dönemi.

- İstediğimiz bütün oyuncular alındı. Kadro yapmakta zorlanacağım. Çok güçlü, çok kalabalık, çok değerli bir takım oluşturduk. Artık top bende.

- Çok memnunum ve mutluyum.

Bunların hepsi tek isme ait, Okan Buruk tarafından 6 Eylül Cumartesi akşamı NOW Spor canlı yayınında söylendi.

80 günde her şey değişti

Aynı teknik adam, 80 gün sonra bambaşka bir açıklamayla basının karşısına çıktı. Yayıncı kuruluş TRT 1'deki Union Saint-Gilloise maç önü röportajında, adeta 2,5 ay öncesine gönderme yaparcasına yüzünde beliren tebessümle "Yedeklerde 2 kalecimiz var, Ahmed Kutucu ve Arda var, diğerleri genç oyuncular" dedi.

Okan Buruk'un yedek kulübesinden bahsettiği an

Tekrarı ne zaman yaşanır bilinmez; Avrupa'da kritik 90 dakikayı Galatasaray, 53'te Jakobs'un ayak bileğindeki ağrısından kaynaklı 'mecburi' tek değişiklikle tamamladı. İlkay Gündoğan, kariyerinin en kötü maçlarından birini oynamasına rağmen bolca pas hatasıyla sahada kaldı. Hadi onun 'dişe dokunan mazereti var' diyelim, peki ya diğerleri?

Torreira da olmasa...

- Lemina'nın yerine şans bulan Sara; ne rakibe baskı yaptı, ne top kaptı, ne de hücuma katkı sağladı. Hayal kırıklıkları yaşattı ama kenara gelmedi.

Sara bu sezon 18 maçta 1042 dakika süre aldı

- 'Ha bugün ha yarın' derken isminin ve maliyetinin ağırlığını veremeden aylar geçiren Sane, 'bal yapmayan arı' görüntüsüne bir halka daha ekledi.

- Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de görev yapan Icardi, eski parıltılı günlerine ihanet edercesine klas golleri yerine yine fizik kapasitesiyle tepki çekti.

Geldiği günden beri sahada hep yüzde 100'ünü vermeye çalışan Torreira ve oyuna sonradan dahil olup kırmızı kart talihsizliği yaşayan Arda Ünyay dışında olumlu değerlendirme yapılacak futbolcu yok.

Arda Ünyay, 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Okan Buruk'un dediği çıktı!

Sakatlar ve cezalar sebebiyle çok sayıda eksik tabii ki göz ardı edilemez. 8 önemli oyuncusundan yoksun mücadele eden, yedek kulübesindeki 9 isimden 6'sı 18 yaş ve altı olan takımı eleştirirken insan düşünüyor. Ancak kısa süre önce kadro genişliğinden ve kalitesinden söz eden, üstelik transfere yaklaşık 150 milyon euro harcamış bir kulübün teknik direktörünün, kadro darlığı sebebiyle tek değişiklik yapabilecek hale gelmesi de eleştiriyi fazlasıyla hak ediyor.

'Geleceğin yıldız adayı' planıyla 6 milyon euro ödenen Yusuf Demir'e, 17'de girdiği Gençlerbirliği maçında 28 dakika sabredildi. Ocak 2025'te 6 milyon euroya alınan Ahmed Kutucu, bu denli olumsuzluklar içinde belli ki süre alacak ışığı bile vermedi. Yani dediği çıktı, Okan Hoca gerçekten kadro yapmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılılar adına beklentinin çok uzağındaki futbol sonucu iç sahada Union Saint-Gilloise'ya sürpriz mağlubiyet ve günün sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 yolunda büyük avantajın yitirilmesi! Liverpool'la başlayan 3 maçlık seri sonunda 'okyanusu geçip derede boğulmak' misali.