Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca ve Marco Asensio; Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mauro Icardi, takımlarının en önemli kozları.

Trendyol Süper Lig'de 13'üncü haftayı 32 puanla liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray ile bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

EN GOLCÜ İKİ TAKIM KARŞI KARŞIYA

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü iki takımının mücadelesine sahne olacak. Galatasaray, 13 maçta attığı 28 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ikinci ekip konumunda. Fenerbahçe, 30 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu.

Ev sahibi Fenerbahçe'de santrfor Youssef En-Nesyri, orta saha oyuncuları Anderson Talisca ve Marco Asensio, konuk Galatasaray'da ise santrforlar Victor Osimhen ile Mauro Icardi, gole en yakın oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son lig maçı 0-0 sonuçlandı

FENERBAHÇE'NİN FORMDA SANTRFORU EN-NESYRI

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Youssef En-Nesyri, ligde attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda. Süper Lig'deki 13 müsabakanın tamamında forma giyen En-Nesyri, rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Faslı oyuncuyu 6'şar golü olan Anderson Talisca ile Marco Asensio izledi. Archie Brown ile Dorgeles Nene 2'şer, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Sebastian Szymanski ile Nelson Semedo ise birer kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin bulduğu bir gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Youssef En-Nesyri

GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ ICARDI

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu. Uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli santrfor, ligde 12 müsabakada attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. Icardi'yi 4 golle Barış Alper Yılmaz, üçer golle Victor Osimhen, Leroy Sane ve Eren Elmalı izledi.

Mauro Icardi

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün 2'şer, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ile Lucas Torreira, birer golle takımlarına katkı verdi. Sarı-kırmızılı ekibin bir golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

