Süper Lig'in 14 'üncü haftasında 1 Aralık Pazartesi akşamı Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, derbiyi kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, 3 puan halinde futbolculara 'hatırı sayılır prim' sözü verdi.

Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de art arda 5 maçını da kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek Fenerbahçe, kritik maçı kazanması halinde iki puan farkla lider olacak.

Domenico Tedesco ilk Galatasaray derbisine çıkacak

DERBİ MOTİVASYONU

Sarı-lacivertliler adına 2025-2026 sezonunun en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisi öncesinde Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, önemli bir karar aldı.

Sadettin Saran

FUTBOLCULARA PRİM MÜJDESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Chobani Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinin kazanılması halinde hatırı sayılı bir prim verileceğini oyunculara bildirdi. Yönetimin, 3-2 kazanılan Beşiktaş derbisi sonrası takıma yaklaşık 1,5 milyon euro prim ödediği belirtilmişti.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

