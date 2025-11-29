Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi’nde 25 kartla en çok cezalandırılan ekip. Süper Lig’de de dört büyüklerin en çok kart göreni. Toplam 57 sarı, 3 kırmızılık performans, ceza endişesi yaşatıyor…

EMİN ULUÇ - Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, emin adımlarla bir yürüyüş tutturmuşken, sarı lacivertli oyuncuların hırsı zaman zaman pahalıya patlıyor.

Avrupa’nın beş büyük liginde Bayern Münih ile birlikte namağlup unvanına sahip Fenerbahçe, aynı zamanda en agresif takım apoletini de takıyor. Sezon başından beri bütün kulvarlarda 57 sarı, 3 kırmızı kart gören sarı lacivertliler, 24 sarı, 1 kırmızıyla Avrupa Ligi’nde en çok cezalandırılan takım. Fenerbahçe, Süper Lig’de de 30 sarı, 1 kırmızıyla dört büyükler arasında en çok kart gören ekip.

HOCA DA SAKİN DEĞİL

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki dört maçı 8 sarı, 1 kırmızı ile tamamlamıştı. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki 5 mücadele ise 21 sarı, 1 kırmızı gördü. Tedesco da 3 sarı kartla oyuncularına eşlik etti.

Fenerbahçe, 13 haftası geride kalan Süper Lig’de ise 30 sarı, 1 kırmızı gördü. İsmail Yüksek her iki kulvarda da cezalı duruma düşerken, Talisca ve Duran Avrupa’da, Oosterwolde ligde kızardı. Skriniar, Semedo, Fred sarı kart cezası sebebiyle birer maç kaçırdı.

Oosterwolde 1 kırmızı, 7 sarıyla, İsmail 8 sarıyla en agresif isimler oldu.

Jayden Oosterwolde

TEDESCO DA YARIŞTA

Jose Mourinho giderayak iki sarı görmüştü ki, halefi Domenico Tedesco da toplam dört sarıyla Portekizlinin geleneğini sürdürdü. En problemli isimler ise itiraz, abartılı sevinç ve tepki gerekçeleriyle kartlar gören Jayden Oosterwolde ile Jhon Duran.

DURAN’LA VURACAK!

Ferencvaros beraberliğini geride bırakıp derbiye odaklanan Fenerbahçe’de Tedesco kadroyu belirledi. Galatasaray’a karşı ideal kadrosunu sahaya sürecek İtalyan, orta sahada Alvarez-İsmail’e dönüp Talisca’yı kızağa çekecek. Golcü tercihi yine Duran olacak. Belirsizliğini koruyan tek mevkii ise sol bek.

Editör:MEHMET EMİN ULUÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası