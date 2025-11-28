UEFA, kulüplerin Avrupa’daki güncel puan ve sıralamalarını açıkladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlar listede yerlerini aldı.

UEFA, yeni kulüpler puanını ve sırlamasını paylaştı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray, Rams Başakşehir, Beşiktaş, Özbelsan Sivasspor, Trabzonspor ve Samsunspor'un yeni sıraları belli oldu.

Avrupa’nın dev kulüpleri listede üst sıraları domine etmeye devam ediyor. Real Madrid, 131.500 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 122.250 puanla ikinci sırada bulunuyor. Inter 121.250 puanla üçüncü, Manchester City 115.750 puanla dördüncü ve Liverpool 113.500 puanla beşinci sırada yer alıyor. Paris Saint-Germain 108.500 puanla altıncı, Borussia Dortmund 97.750 puanla yedinci, Bayer Leverkusen ise 97.250 puanla sekizinci sırada. Barcelona 94.250 puanla dokuzuncu, Arsenal ise 91.000 puanla ilk on içinde yer alıyor.

Türkiye’den Avrupa sahnesinde mücadele eden kulüplerimiz de sıralamada kendilerine yer buldu. Fenerbahçe, 53.250 puanla 40. sırada, Galatasaray 47.750 puanla 46. sırada konumlandı. Rams Başakşehir 19.500 puanla 92. sırada yer alırken, Beşiktaş 15.500 puanla 114., Özbelsan Sivasspor 12.500 puanla 138., Trabzonspor 11.000 puanla 156. ve Samsunspor 7.000 puanla 172. sırada listede yer aldı.

İşte o liste...

1. Real Madrid (131.500)

2. Bayern Münih (122.250)

3. Inter (121.250)

4. Manchester City (115.750)

5. Liverpool (113.500)

6. Paris Saint-Germain (108.500)

7. Borussia Dortmund (97.750)

8. Bayer Leverkusen (97.250)

9. Barcelona (94.250)

10. Arsenal (91.000)

40) Fenerbahçe (53.250)

46) Galatasaray (47.750)

92) Rams Başakşehir (19.500)

114) Beşiktaş (15.500)

138) Özbelsan Sivasspor (12.500)

156) Trabzonspor (11.000)

172) Samsunspor (7.000)

