Burdur’da bir özel okulda öğle yemeği sonrası 33 öğrenci ve 1 öğretmen rahatsızlandı. 30 öğrenci ve 1 öğretmen taburcu edilirken, 3 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Valilik, gıda zehirlenmesi şüphesiyle adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ülke genelinde son dönemde peş peşe meydana gelen yaşanan zehirlenme vakaları, gıda güvenliğinin önemini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Bir zehirlenme haberi de Burdur'dan geldi. Özel okulda yaşanan olayda, öğlen yemek yiyen 33 öğrenci ve 1 öğretmen rahatsızlandı.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİLER

İshal, karın ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkları olan kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. 30 öğrenci ve 1 öğretmen tedavilerinin ardından taburcu olurken 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Okulda çıkan yemekten ve sudan numune alan ekipler tarafından öğrencilerin neden rahatsızlandığı araştırılıyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda öğrenim gören 33 öğrenci ve 1 öğretmen 27 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesi ve kusma şikayetiyle belirli aralıklarla Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından 1 öğretmen ve 30 öğrencinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 3 öğrencinin ise tedavisi Burdur Devlet Hastanesinde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktır. Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen öğretmen ve öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası