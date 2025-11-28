ABD'nin Karayipler'deki saldırgan tutumu artarak devam ediyor. ABD ordusunun, Eylül ayında Karayipler’de faaliyet gösteren bir uyuşturucu gemisine yönelik ilk saldırının tüm personeli öldürmediği değerlendirmesinin ardından Savaş Bakanı Hegseth'in emriyle 2 Eylül’de takip saldırısı gerçekleştirdi ortaya çıktı. Saldırılarda toplam ölü sayısı 11’e ulaştı.

ABD ordusu, Eylül ayında Karayipler’de faaliyet gösteren bir uyuşturucu gemisine yönelik ilk saldırının tüm personeli öldürmediği değerlendirmesinin ardından 2 Eylül’de takip saldırısı gerçekleştirdi.

İLKİ YETMEYİNCE TEKRAR SALDIRDILAR, 11 KİŞİ ÖLDÜ

İkinci saldırıda gemideki kalan mürettebat öldürüldü ve gemi batırıldı. Toplam ölü sayısı 11’e ulaştı.

CNN International'dan edinilen bilgilere göre ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, saldırı öncesinde tüm mürettebatın öldürülmesini emretmişti, ancak ikinci saldırı öncesi hayatta kalanlardan haberdar olup olmadığı net değil.

SALDIRININ HUKUKA UYGUNLUĞU KONUSUNDA ŞÜPHELER VAR

ABD yönetimi, saldırıların yasallığını "Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun" olarak savunsa da, birçok hukuk uzmanı hedef alınanların siviller olduğunu ve operasyonların yargısız infaz niteliği taşıdığını belirtiyor.

Saldırı sonrası bazı üst düzey yetkililer, eylemlerin hukuka uygunluğu konusunda şüphelerini dile getirdi. İngiltere ise ABD’ye istihbarat paylaşımını durdurdu.

ABD ordusu, Karayipler’de gemileri batırmak için daha önce de birçok saldırı düzenledi ancak 2 Eylül olayı, hayatta kalanların kasten öldürüldüğü bilinen tek örnek olarak öne çıkıyor.

TRUMP'IN KARARNAMESİ

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

