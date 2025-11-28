Kocaelispor Serdar Dursun’la güldü
Kocaelispor, Serdar Dursun'un 24. dakikadaki golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
- Golü Serdar Dursun 24. dakikada kafayla attı.
- VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.
- Gençlerbirliği 37. dakikada Haidara'nın şutuyla golü kaçırdı.
- Kocaelispor 69. dakikada Tayfur'un şutu auta gitti.
- 77. dakikada dijksteel'in pasından Tayfur şutu Velho tarafından kurtarıldı.
24. dakikada sağdan Linetty'nin kullandığı köşe atışında Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda yerden seken topu Serdar Dursun kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 1-0
37. dakikada sağ kanattan Agyei’nin ceza sahasına ortasında Haidara'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.
69. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor’da ceza sahası yan çizgisi dışında Linetty topu kafayla Churlinov’a indirdi. Bu oyuncunun arka direğe pasında Tayfur’un şutunda top az farkla üstten auta gitti.
77. dakikada savunmanın geri pas hatasını değerlendiren Dijksteeel, pasını Tayfur'a aktardı. Bu oyuncunun şutuna kaleci Velho gole izin vermedi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Massadio Haidara, Cafumana Show, Karol Linetty (Habip Ali Keita dk. 84), Daniel Agyei (Oleksandr Syrota dk. 90+2), Tayfur Bingöl, Darko Churlinov (Can Keleş dk. 84), Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Joseph Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Metaj Hanousek, Dele Bashiru, Samed Onur (Dal Varesanovic dk. 70), Dilhan Demir (Sekou Koita dk. 60), Metehan Mimaroğlu (Onyekuru dk. 60), Tongya Heubang (Kevin Csoboth dk. 88), Mbaye Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Serdar Dursun (dk. 24) (Kocaelispor)