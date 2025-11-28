İsrail, Gazze’ye temel insani yardımı engellerken lüks tüketim ürünlerinin girişine izin veriyor. Altın kaplamalı "iPhone 17"ler ülkeye girerken çadır, ilaç ve gıda kıtlığı yaşayan halk tepkilerini dile getirip bunun 'sahte normalleşmeyle' aç bırakma politikası olduğunu savundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne çadır, ilaç ve gıda gibi hayati öneme sahip insani malzemelerin girişini engellerken, altın kaplama “iPhone 17” gibi pahalı tüketim ürünlerinin serbestçe girmesine izin vermesi büyük tepkilere yol açtı.

Gazze halkı, temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılırken lüks ürünlerin serbest bırakılmasını “sahnenin kasıtlı olarak kurulduğu bir oyun” olarak değerlendiriyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve altın kaplama iPhone 17’yi elinde tutan bir gencin görüntüleri, bölgede yaşanan çelişkiyi gözler önüne sererek tartışmaları alevlendirdi.

İsrail'in Gazze'de yeni oyunu: iPhone 17! 'Sahte normalleşme' planı pes dedirtti

BESİN DEĞERİ DÜŞÜK ÜRÜNLERE AMBARGO YOK

Gazze'deki hükümet, İsrail'in çadır ve temel malzemeler dahil 350 kalem ürünün girişini engellerken buna karşın sadece besin değeri düşük ürünlerin girişine izin verdiğini vurguluyor.

Telefon satıcıları, Gazze'de fiyatı 2 bin 300 doları bulan "iPhone 17"lerin temel ihtiyaç malzemelerindeki eksikliğe rağmen piyasayı doldurmaya başladığını ifade etti.

SAHTE 'NORMALLEŞME'

Ekonomi uzmanı Ahmed Ebu Kamer ise İsrail'in Gazze'ye barınma ve tıbbi malzeme girişini engellerken lüks tüketim ürünlerinin girişini serbest bırakarak piyasada sahte bir "normalleşme" görüntüsü oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Ebu Kamer, "İsrail yumurta, tavuk, barınma ve tıbbi malzeme girişini engellerken, lüks tüketim ürünlerinin girişine kasıtlı olarak izin veriyor" dedi.

İsrail'in çikolata girişine izin verirken temel malların girişine kapıları kapattığını vurgulayan Ebu Kamer, "İsrail piyasayı yüksek fiyatlı son model telefonlarla doldurdu" dedi.

Ebu Kamer, İsrail'in piyasaya sürdüğü lüks tüketim malları ile hem Filistinlilerin hesaplarında biriken paranın bir kısmını çekmeyi hem de Gazze'nin normal hayatına döndüğü gibi bir görüntü sağlamayı amaçladığını söyledi.

Ebu Kamer, bunun, piyasaların normal işlediğine dair yanlış bir izlenim sağlamak için tasarlanmış, sistematik bir aç bırakma politikası olduğunu vurguladı.

ÇOĞUNUN YİYECEK PARASI YOK

Gazze halkının büyük çoğunluğunun günlük yiyecek parasına sahip olmadığını, telefon satın alan kesimin ise çok sınırlı olduğunu ve bazılarının bunu soykırım sırasında kamyonların ve yardımların yağmalandığı kaos ortamında elde ettiği paralarla aldığını anlatan Ebu Kamer, bu kesimin Gazze'deki ekonomik durumu temsil etmediğini, burada yaşayan Filistinlilerin daha önce görülmemiş felaket boyutunda bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU

Gazze'ye lüks ürünlerin girişine izin verilmesine karşın temel ihtiyaçların engellenmesi tepkilere neden olurken, bu durum sosyal medya tartışmalarına da yansıdı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda söz konusu çelişkiye dikkat çeken çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Filistinli Cihad Helles, yayımladığı videoda, "İsrail, Gazze'ye altın kaplamalı bir iPhone 17 Pro Max'in girmesine izin verirken, Gazzelileri yağmurdan ve kışın soğuğundan koruyacak malzemeler gibi en temel hayati ihtiyaçlarından mahrum bırakıyor." dedi.

İsrail'in, Gazze'nin lüks ürünlerle dolu bir hayat sürdüğüne dair "sahte bir mesaj" vermeye çalıştığını dile getiren Helles, buna karşın bölgede en temel hayat malzemelerine duyulan ihtiyacın had safhada olduğu gerçeğini gizlediğini dile getirdi.

SAVAŞ TÜCCARLARINI KULLANIYOR

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, İsrail'in dış dünyaya "Gazze'ye her şeyin girdiği yönünde yanıltıcı bir görüntü" sunduğuna dikkat çekildi.

Gazze'de halkın yırtık çadırlarda yaşadığını, günlük yiyecek bulmakta zorlandığını ve çocuklarını soğuktan koruyamadığını söyleyen Filistinliler, lüks tüketim ürünlerinin piyasaya sürülmesini "gerçek ihtiyaçlarla çelişki" şeklinde yorumladı.

Paylaşımlarda, söz konusu politikanın bazı "savaş tüccarları" aracılığıyla yürütüldüğüne işaret edildi.

YAKIT YOK, İLETİŞİM YOK AMA TELEFON VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, "İsrail, ilaçlar, serumlar, antibiyotikler, diyaliz cihazları ve cerrahi operasyon malzemelerinin girişine sınırları kapatırken, Gazze'yi ikincil mallar, eğlence ürünleri ve modern telefonlarla dolduruyor" dedi.

Sağlık kurumlarının temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığına işaret eden Burş, "Hastaneler yeterli donanımdan yoksun, ameliyathanelerde cihaz yok, ilaçlar sınırlı miktarlarda dağıtılıyor ve yakıt ile iletişim neredeyse tamamen yok." diye konuştu.

