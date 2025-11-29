Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da ayrılık kararı: Ocak ayında gidiyor
Galatasaray ile Temmuz 2021'de 5 yıllık sözleşme imzalayan Berkan Kutlu'nun, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. Bu sezon sadece 55 dakika forma şansı bulan oyuncu için sezon başında bonservis belirlenmişti.
Özetle
Spor
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berkan Kutlu'ya devre arası transfer döneminde veda edebilir.
- Berkan Kutlu, Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamıyor.
- Teknik direktör Okan Buruk, 27 yaşındaki futbolcuyu rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.
- Sarı-kırmızılılar, sezon başında oyuncunun bonservis bedelini 3 milyon euro olarak belirlemişti.
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berkan Kutlu'ya devre arası transfer döneminde veda edebilir. 2021 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
GÜZENLİ FORMA ŞANSI İSTİYOR
HT Spor'da yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü Berkan Kutlu, düzenli forma şansı bulacağı bir takıma gitmek için sarı-kırmızılılardan ayrılık kararı aldı.
7 MAÇTA 55 DAKİKADA
Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maça çıkan ve toplam 55 dakika süre alan oyuncu için sezon başında 3 milyon euro bonservis talep etmişti.
