Galatasaray ile Temmuz 2021'de 5 yıllık sözleşme imzalayan Berkan Kutlu'nun, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. Bu sezon sadece 55 dakika forma şansı bulan oyuncu için sezon başında bonservis belirlenmişti.

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berkan Kutlu'ya devre arası transfer döneminde veda edebilir. 2021 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Berkan Kutlu

GÜZENLİ FORMA ŞANSI İSTİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü Berkan Kutlu, düzenli forma şansı bulacağı bir takıma gitmek için sarı-kırmızılılardan ayrılık kararı aldı.

2023-2024 sezonunun ikinci yarısını İtalyan kulübü Genoa'da kiralık geçirmişti

7 MAÇTA 55 DAKİKADA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maça çıkan ve toplam 55 dakika süre alan oyuncu için sezon başında 3 milyon euro bonservis talep etmişti.

