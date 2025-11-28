Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı! Karşılaşmayı yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe, Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile sahasında 1-1 berabere kalarak, puanını 8'e yükseltti. Kadıköy'de oynanan maçın ardından Nihat Kahveci, sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendirdi.

"FIRSAT KAÇTI"

Kontraspor canlı yayınında konuşan eski futbolcu, Fenerbahçe'nin kazanması gerektiğini belirterek, "Maçta iki takım adına 3 direk vardı ve kaçan net pozisyonlar oldu. Yusuf altı pasta direğe vurdu, En-Nesryi ise kafayla auta gönderdi. İlk yarı oldukça durağan, ikinci yarı daha iyiydi. Çok top kayıpları ve ağır tempo vardı ama ikinci yarıda açıldık ve maçın sonları daha heyecanlı geçti. Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında galip gelebilirdi. Evet, Ferençvaroş hala yenilgisiz ve iyi bir takım; kaliteli oyuncuları var. Bugün özellikle Yusuf'u beğendim; Varga da en iyi yaptığı işi yine yaptı. Fenerbahçe'yi ikinci yarıyı izlediğimde, bu kadar şut pozisyonu bulduğunda daha iyi şutlar atıp 2-1'de olsa bu maçı kazanmasını beklerdim. Bu ligde artı bir gol, eksi bir gol, bir puan da önemli. Yendiğin takdirde ilk 8'e atacaktın kendini. O fırsat kaçtı" dedi.

Nihat Kahveci

"AYAR YOK"

Sarı-lacivertli ekibin oyun anlayışına hakkında konuşan ünlü yorumcu, "Şunun ayarı yapılmıyor. Bir ara inanılmaz orta kesiyor. 50'de 3 isabet dediğimiz bölümden, şimdi ceza sahası dışından şut atan, çok orta kesmeyen Fenerbahçe. 30-35 orta kestiği maçlar vardı. O fazlaydı, bu da az. Ayar yok. Bu biraz oyuncu profilleri ve sahanın içindeki oyunculardan kaynaklı" ifadelerini kullandı.

İLK 11 OYNAYACAK 6 İSMİ SAYDI

Fenerbahçe'de golün asistini yapan Malili oyuncu Nene'den övgüyle söz eden ve Süper Lig'de 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de değinen Nihat Kahveci, "Nene çok koştu. Skor katkısı dedik. Son 3 maç yanlış hatırlamıyorsam 2 gol, 2 asist ve bugün de bir asist. Direkten döndü, gole de çok yaklaşıyordu. İşin bu tarafını da gösteriyor. Form grafiği yükseliyor. Zaten hoca onu kesti, Oğuz Aydın'ın değerlendirdi. Galatasaray'a karşı Nene, Kerem, Duran, Asensio, İsmail ve Alvarez'i izleriz gibime geliyor" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KARATAŞ

