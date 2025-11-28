Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Spor yazarları, Chobani Stadı'nda 1-1 sonuçlanan ve Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı değerlendirdi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5'inci haftasında Ferencvaros ile sahasında -1 berabere kaldı. Ferencvaros'un 66'ncı dakikada Varga ile bulduğu gole, Anderson Talisca 69'uncu dakikada cevap verdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 8 puana yükseldi. Temsilcimizin futbolunu yorumlayan usta kalemler, sonradan oyuna dahil olan Jhon Duran'ın takımını 10 kişi bırakmasına vurgu yaptı.

Beraberlik golünü Talisca attı

"AKILLAR DERBİDEYDİ"

"Dün akşam Ferencvaros'u izlerken aklıma rahmetli Özkan Sümer’in bir lafı geldi: 'Futbol şans oyunudur ama şans da çalışana yardım eder.' E bizimkiler çalıştı çalışmasına ama şans dediğin, tam gol olacakken direğe vurup 'hadi len' dedi, iki kere hem de! Çok önemli bir üç puan alacaktık, ilk 8’i cebe koyacaktık, olmadı. Niye olmadı? Çünkü kafada pazartesi günkü Galatasaray derbisi vardı da ondan! Oyuncunun gözü sahadaydı ama aklı dev derbideydi." (Hasan Sarıçiçek / Türkiye)

"DURAN TUZAĞA DÜŞTÜ"

"Evet, Fenerbahçe geriye düştükten sonra bambaşka bir kimliğe büründü. Beşiktaş ve Rize maçlarındaki gibi bir geri dönüş hayal ettik. Ama önce Macarlar, sonra direk izin vermedi. Sert savundular, tansiyonu yükselttiler, Duran tuzağa düştü, sahada on kişi kaldık. İspanyol hakem de tavrını rakipten yana koyunca koparamadık maçı. Kadıköy için lüks bir kayıp yaşandı. Ancak Fenerbahçe yola devam edecek kadar güçlü ve kararlı olduğunu da gösterdi." (Mehmet Emin Uluç / Türkiye)

"EN BÜYÜK KAZANIM YİĞİT EFE"

"Aynen Plzen’de olduğu gibi, oyuncu değişiklikleri sonrası tamamen ritmi değişti Fenerbahçe’nin. 60’ta oyuna giren Nene maçın vitesini tek başına artırdı zaten. El freni Nesyri’nin yerini alan Duran da tempo kattı. Son bölümde Edson stopere, Mert sağ beke, Semedo merkeze kaydılar. Ve üçüncü bölgede kalabalıklaştı Fenerbahçe. Bu tempo artışı 1-1’i getirdi ancak daha fazlasına yetmedi. Dün Fenerbahçe iç sahada kritik bir 2 puan kaybederken belki de gecenin en büyük kazanımı Yiğit Efe Demir'di. " (Uğur Meleke / Hürriyet)

Domenico Tedesco

"KAZANMAK KADAR KAFA TUTMAK DA ÖNEMLİYDİ"

"İki takımın oyun dengesinde beraberlik normal gibi gözükse de, 10 kişi kaldıktan sonra bile kazanmanın peşine düştüler. Duran tuzağa düştü ama tüm takım peşinden geldi, intikamını kovaladı, Macarları kendi ceza alanlarında bıraktılar. Gerilimi yüksek tutup, neleri yapamayacaklarını gösterdiler. Kazanmak kadar kafa tutmak da önemliydi. Pazartesi öncesinde güven tazelediler." (Gürcan Bilgiç / Sabah)

"BU OYUNLA BUNDAN ÖTESİ OLAMAZDI"

"Tempoyu bir türlü yükseltemeyen Fenerbahçe maçı kazanabileceği pozisyonları üretemezken sadece şut denemekle geçirdi tüm maçı. Bu oyunla bu skordan ötesi mümkün olamazdı zaten. Dün akşam bir kez daha gördük ki, iyi ve düzenli futbol oynamak için bizdeki takımlar gibi savurgan olmaya hakikaten gerek yok. Fenerbahçe 11’inin piyasa değeri 157 milyon euro iken Ferencvaros'unki sadece 21 milyon euroydu! İki takım arasında piyasa değeri farkı kadar fark gören oldu mu?" (Cem Dizdar / Fanatik)

"BİR ÖRNEK DE TEDESCO"

"Duran'ın ne yaptığını anlamak mümkün değil. Güçsüz bir Duran'ın her zaman kırmızı kart potansiyeli olduğunu söyledim. Dün o da gerçekleşti. Dünkü maç bence eğer Tedesco'yu ders niteliğinde olmazsa, derbi rakibinin eksiklerine rağmen çok zor geçer. Ferencvaros teknik direktörünün takımının en başarılı oyuncusu Yusuf'u oyundan alması da doğrusu çok ilginçti." (Ömer Üründül / Sabah)

Dorgeles Nene performansıyla ön plana çıktı

"UMARIM KAYBEDİLEN PUANLAR ARANMAZ"

"Beraberlik şöyle bir maç trafiğinde korkunç bir sonuç değil. Hele rakibin formu düşünülürse. Ancak şu maç kazanılsa son 3 maçta işler daha rahat olacaktı. Umarım bu maçta kaybedilen puanlar aranmaz. Rakipler çok da kolay değil çünkü. Jhon Duran’ın anlık patlamaları sıkıntılı. Bu tip durumlarda onu o ortamdan çıkaracak birileri gerekiyor. Boşu boşuna kırmızı gördü." (Mert Aydın / Milliyet)

GÖKHAN KARATAŞ

