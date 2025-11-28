Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, bu haftaki maçlarını tamamladı. Sarı kırmızılılar, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye tek golle mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi aldı. Sarı lacivertliler ise Macar temsilcisi Ferencvaros ile puanları paylaştı. Karadeniz ekibi Samsunspor, İzlanda deplasmanında iki puan bıraksa da zirveyi kaybetmedi. Avrupa'daki ekiplerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Avrupa'da mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını tamamlarken ülke puanımız güncellendi.

GALATASARAY 14. SIRADA KAPATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise takımına mağlup olan Galatasaray, 9 puanda kalarak haftayı 14. sırada bitirdi.

FENERBAHÇE 20. SIRADA YER ALDI

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise Macar ekibi Ferencvaros karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanını 8 yaptı ve 20. sırada yer aldı.

SAMSUNSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kalsa da 10 puanla averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

ÜLKE PUANLARI GÜNCELLENDİ

Bu haftaya kadar UEFA ülke puanı sıralamasında 47.000 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin, puan durumu güncellendi.

AVRUPA MAÇLARININ ARDINDAN OLUŞAN SON PUAN DURUMU:

6- Hollanda | 64.533

7- Portekiz | 61.867

8- Belçika | 57.350

9- TÜRKİYE | 47.200

10- Çek cumhuriyeti | 43.900

AVRUPA'DA SIRADAKİ RAKİPLER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında 9 Aralık akşamı Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe ise 11 Aralık akşamı Norveç'in Brann takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.

