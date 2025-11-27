UEFA Konferans Ligi'nde lider durumda bulunan temsilcimiz Samsunspor, dördüncü hafta mücadelesinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor.

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 16. maçına çıkıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

BREİDABLİK 1-1 SAMSUNSPOR

Goller: 6' Ingvarsson, 20' Marius

İLK 11'LER

Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Gunniaugsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ BOY GÖSTERİYOR

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi.

Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

KONFERANS LİGİ'NDE LİDER

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenildiği aldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, zorlu rakiplerini tek tek geçmeyi başardı.

Lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

Avrupa'da son oynadığı 4 maçta kırmızı-beyazlılar kalesini gole kapattı.

Breidablik karşılaşması öncesinde 36 takımlı Konferans Ligi'nde averajla liderliğe yerleşen Samsunspor, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK ile gol yemeyen 2 takımdan biri oldu.

Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 23 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.

GOLCÜLERİ SIRTLADI

Samsunspor'un Avrupa Kupaları'ndaki golleri, golcü oyuncuları Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi.

Konferans Ligi'ndeki 3 karşılaşmada Musaba, Holse ve Mouandilmadji 2'şer gol atma başarısı gösterirken Emren Kılınç ise 1 gol atarak kırmızı-beyazlı takımın başarısında pay sahibi oldu.

EMRAH TAŞÇI

